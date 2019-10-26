Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов
Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 8
|33
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 23
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 17
|29
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|9.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 16
|17
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|15.
|Ахмат
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Сочи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 20
|13
Оренбург
67.2% (41)
Ничья
21.3% (13)
Уфа
11.5% (7)
1:0 Оренбург
37.7% (23)
2:1 Оренбург
27.9% (17)
1:1 Ничья
14.8% (9)
1:2 Уфа
4.9% (3)
0:1 Уфа
3.3% (2)
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