Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Уфа

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов
Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия
Уфа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва
Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Уфа 1:2 Оренбург Премьер-лига Уфа 0:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Уфа Премьер-лига Оренбург 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:0 Оренбург Премьер-лига Уфа 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 30 - 8 33
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 3 3 23 - 15 30
3. Ростов Заявка 15 9 3 3 28 - 23 30
4. Краснодар Заявка 15 8 5 2 29 - 17 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 14 27
6. Арсенал Тула Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
7. Крылья Советов Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
8. Оренбург Заявка 15 5 3 7 20 - 22 18
9. Урал Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Спартак Москва Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
11. Уфа Заявка 15 4 5 6 13 - 16 17
12. Рубин Заявка 15 4 5 6 8 - 16 17
13. Динамо Москва Заявка 15 3 6 6 11 - 16 15
14. Тамбов Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
15. Ахмат Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Сочи Заявка 15 3 4 8 12 - 20 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Уфа

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 6 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Уфа
    Оренбург
    67.2% (41)
    Ничья
    21.3% (13)
    Уфа
    11.5% (7)
    1:0 Оренбург
    37.7% (23)
    2:1 Оренбург
    27.9% (17)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    1:2 Уфа
    4.9% (3)
    0:1 Уфа
    3.3% (2)
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