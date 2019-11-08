Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Уотфорд
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
26
Фостер
Бен
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
-
11 Масина АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +7 =2 -11Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм
Последние игры между собой
Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|17.
|Эвертон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 27
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 26
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|6 - 23
|5
Норвич
48% (73)
Ничья
38.2% (58)
Уотфорд
13.8% (21)
1:1 Ничья
32.2% (49)
2:1 Норвич
22.4% (34)
1:0 Норвич
19.7% (30)
1:2 Уотфорд
7.9% (12)
2:2 Ничья
4.6% (7)
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