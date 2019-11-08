Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Норвич
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
27
Тетти
Александер
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
26
Фостер
Бен
2
Янмат
Дарил
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
16
Дюкур
Абдулайе
7
Делофеу
Херард
37
Перейра
Роберто
Норвич
4-2-3-1
Уотфорд
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла
Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм

Последние игры между собой

Норвич: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Норвич 4:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Норвич Премьер-лига Уотфорд 0:3 Норвич Норвич 3:0 Уотфорд
Уотфорд 2:3 Норвич Кубок лиги Уотфорд 2:2 Норвич Норвич 2:3 Уотфорд Норвич 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Норвич Уотфорд 1:1 Норвич Норвич 1:3 Уотфорд
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
3. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
4. Челси Заявка 11 7 2 2 25 - 17 23
5. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 10 - 14 15
10. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
11. Тоттенхэм Заявка 11 3 4 4 17 - 16 13
12. Вест Хэм Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
13. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
17. Эвертон Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
18. Саутгемптон Заявка 11 2 2 7 10 - 27 8
19. Норвич Заявка 11 2 1 8 11 - 26 7
20. Уотфорд Заявка 11 0 5 6 6 - 23 5
  • Первый тайм
  • 1'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Уотфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Норвич - Уотфорд
Норвич
48% (73)
Ничья
38.2% (58)
Уотфорд
13.8% (21)
1:1 Ничья
32.2% (49)
2:1 Норвич
22.4% (34)
1:0 Норвич
19.7% (30)
1:2 Уотфорд
7.9% (12)
2:2 Ничья
4.6% (7)
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