Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Урал
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =6 -7Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм
Урал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал
Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 8
|33
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 23
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 17
|29
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|9.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 16
|17
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|15.
|Ахмат
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Сочи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 20
|13
Ахмат
65.5% (36)
Ничья
27.3% (15)
Урал
7.3% (4)
1:0 Ахмат
36.4% (20)
2:1 Ахмат
29.1% (16)
1:1 Ничья
23.6% (13)
1:2 Урал
5.5% (3)
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