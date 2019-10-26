Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ахмат
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм
Урал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал
Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Урал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Урал 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Урал Премьер-лига
Урал 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 5:2 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига Урал 3:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:3 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Ахмат Премьер-лига Урал 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Урал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 30 - 8 33
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 3 3 23 - 15 30
3. Ростов Заявка 15 9 3 3 28 - 23 30
4. Краснодар Заявка 15 8 5 2 29 - 17 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 14 27
6. Арсенал Тула Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
7. Крылья Советов Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
8. Оренбург Заявка 15 5 3 7 20 - 22 18
9. Урал Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Спартак Москва Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
11. Уфа Заявка 15 4 5 6 13 - 16 17
12. Рубин Заявка 15 4 5 6 8 - 16 17
13. Динамо Москва Заявка 15 3 6 6 11 - 16 15
14. Тамбов Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
15. Ахмат Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Сочи Заявка 15 3 4 8 12 - 20 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Урал

    До начала игры, которая состоится 08.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Урал
    Ахмат
    65.5% (36)
    Ничья
    27.3% (15)
    Урал
    7.3% (4)
    1:0 Ахмат
    36.4% (20)
    2:1 Ахмат
    29.1% (16)
    1:1 Ничья
    23.6% (13)
    1:2 Урал
    5.5% (3)
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