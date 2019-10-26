Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Лестер
 
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Стадион:
Арсенал

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли
Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал

Последние игры между собой

Лестер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига
Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
3. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
4. Челси Заявка 11 7 2 2 25 - 17 23
5. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Борнмут Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 10 - 14 15
10. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
11. Тоттенхэм Заявка 11 3 4 4 17 - 16 13
12. Вест Хэм Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
13. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
17. Эвертон Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
18. Саутгемптон Заявка 11 2 2 7 10 - 27 8
19. Норвич Заявка 11 2 1 8 11 - 26 7
20. Уотфорд Заявка 11 0 5 6 6 - 23 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лестер - Арсенал
    Лестер
    57.1% (28)
    Ничья
    24.5% (12)
    Арсенал
    18.4% (9)
    2:1 Лестер
    44.9% (22)
    1:2 Арсенал
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    1:0 Лестер
    6.1% (3)
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