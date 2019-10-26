Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Арсенал
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли
Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 17
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|17.
|Эвертон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 27
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 26
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|6 - 23
|5
Лестер
57.1% (28)
Ничья
24.5% (12)
Арсенал
18.4% (9)
2:1 Лестер
44.9% (22)
1:2 Арсенал
18.4% (9)
1:1 Ничья
14.3% (7)
2:2 Ничья
10.2% (5)
1:0 Лестер
6.1% (3)
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