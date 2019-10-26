Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Сочи
Арсенал Тула 1:2 Елгава Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Краснодар 2:0 Арсенал Тула Факел 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Урал Зенит 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Арсенал Тула 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа Тамбов 0:1 Арсенал Тула Нефтчи 3:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Арсенал Тула 0:1 Нефтчи Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит
РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Зенит: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Зенит 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 3:3 Зенит Премьер-лига
Зенит 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Зенит 2:3 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 0:4 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 30 - 8 33
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 3 3 23 - 15 30
3. Ростов Заявка 15 9 3 3 28 - 23 30
4. Краснодар Заявка 15 8 5 2 29 - 17 29
5. ЦСКА Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 14 27
6. Арсенал Тула Заявка 15 5 4 6 17 - 20 19
7. Крылья Советов Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
8. Оренбург Заявка 15 5 3 7 20 - 22 18
9. Урал Заявка 15 5 3 7 21 - 29 18
10. Спартак Москва Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
11. Уфа Заявка 15 4 5 6 13 - 16 17
12. Рубин Заявка 15 4 5 6 8 - 16 17
13. Динамо Москва Заявка 15 3 6 6 11 - 16 15
14. Тамбов Заявка 15 4 2 9 16 - 22 14
15. Ахмат Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
16. Сочи Заявка 15 3 4 8 12 - 20 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Зенит

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит
    Арсенал Тула
    6.1% (4)
    Ничья
    10.6% (7)
    Зенит
    83.3% (55)
    1:2 Зенит
    45.5% (30)
    1:3 Зенит
    15.2% (10)
    0:2 Зенит
    9.1% (6)
    0:1 Зенит
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    7.6% (5)
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