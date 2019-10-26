Россия: Премьер-лига 2019-2020
Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Зенит
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Сочи
Арсенал Тула 1:2 Елгава Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Краснодар 2:0 Арсенал Тула Факел 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Урал Зенит 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Арсенал Тула 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа Тамбов 0:1 Арсенал Тула Нефтчи 3:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Арсенал Тула 0:1 Нефтчи Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит
РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Зенит: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 8
|33
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 23
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 17
|29
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 14
|27
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 20
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|9.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 29
|18
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 16
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 16
|17
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 22
|14
|15.
|Ахмат
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|16.
|Сочи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 20
|13
Арсенал Тула
6.1% (4)
Ничья
10.6% (7)
Зенит
83.3% (55)
1:2 Зенит
45.5% (30)
1:3 Зенит
15.2% (10)
0:2 Зенит
9.1% (6)
0:1 Зенит
7.6% (5)
1:1 Ничья
7.6% (5)
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