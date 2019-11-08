Польша: Экстракласса 2019-2020
LKS Lodz1
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Stadion LKS
Шлёнск
0:1
13' Гол в свои воротаСобоциньский Ян
21
Jan
Grzesik
18
Piotr
Pyrdol
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr PyrdolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Pirulo II
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
13'
0:1
Предыдущие игры
LKS Lodz1 Последние 3 матча: +2 =0 -1Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже LKS Lodz1 2:0 Ракув
Шлёнск Последние 20 матчей: +10 =7 -3Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|2.
|Легия
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|3.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|4.
|Висла Плоцк
|14
|8
|1
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|16 - 10
|25
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Ракув
|14
|6
|0
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|13.
|Висла Краков
|14
|3
|2
|9
|14 - 25
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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