Польша: Экстракласса 2019-2020

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LKS Lodz1
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Шлёнск
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Собоциньский Ян
39'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
42
Срнич
Драголюб
18
Piotr
Pyrdol
23
Калинковски
Бартоломей
19
Тромбка
Михал
11
Dani
Ramirez
88
Rafal
Kujawa
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
5
Пуэрто
Исраэль
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
LKS Lodz1
4-1-4-1
Шлёнск
4-2-3-1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 15 7 6 2 21 - 14 27
2. Легия 14 8 2 4 23 - 13 26
3. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
4. Висла Плоцк 14 8 1 5 20 - 22 25
5. Пяст 14 7 4 3 16 - 10 25
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 14 6 5 3 24 - 17 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Ракув 14 6 0 8 15 - 19 18
11. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
12. Гурник Забже 14 3 7 4 13 - 14 16
13. Висла Краков 14 3 2 9 14 - 25 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 14 2 4 8 11 - 23 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    ГООООООООЛ - Собоциньский Ян очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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