Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
2:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Заглебье Любин
Ракув
1:0
14' ГолБохар Дамьян
1:1
20' ГолPetr Schwarz
39
Бохар
Дамьян
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сульич АсмирПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
-
-
55 Damian Oko
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
14'
1:0
20'
1:1
42'
2:1
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Ракув Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Пяст
|15
|8
|4
|3
|19 - 11
|28
|3.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|5.
|Висла Плоцк
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Заглембе Любин
|2:1
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|10.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|11.
|Ракув
|1:2
|15
|6
|0
|9
|16 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|13.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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