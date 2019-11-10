Польша: Экстракласса 2019-2020

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Заглембе Любин
2:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ракув
0'
1:0
14' Гол
Бохар Дамьян
1:1
20' Гол
Petr Schwarz
2:1
42' Гол
 45'
30
Dominik
Hladun
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
39
Бохар
Дамьян
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
21
Bartosz
Bialek
29
Шумски
Якуб
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
10
Сапала
Игор
18
Бабенко
Руслан
13
Piotr
Malinowski
17
Petr
Schwarz
11
Bryan
Nouvier
9
Sebastian
Musiolik
Заглембе Любин
4-4-1-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

14'
Бохар Дамьян
(Bartosz Bialek)
1:0
20'
1:1
Petr Schwarz
42'
2:1

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин
Ракув Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Пяст 15 8 4 3 19 - 11 28
3. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
4. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
5. Висла Плоцк 15 8 2 5 20 - 22 26
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Заглембе Любин 2:1 15 6 3 6 25 - 22 21
10. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
11. Ракув 1:2 15 6 0 9 16 - 21 18
12. Гурник Забже 15 3 7 5 14 - 19 16
13. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Петр Шварц бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бохар Дамьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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