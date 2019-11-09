Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Казимеж Гурски
Краковия
5' Желтая карточкаХанка Серджу
33' Желтая карточкаПестка Камил
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
5'
33'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк
Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия
Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|15
|8
|4
|3
|19 - 11
|28
|2.
|Краковия
|0:0
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|3.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|4.
|Легия
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|5.
|Висла Плоцк
|0:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Ракув
|14
|6
|0
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|13.
|Висла Краков
|14
|3
|2
|9
|14 - 25
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Загрузка...