Польша: Экстракласса 2019-2020

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Висла Плоцк
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Краковия
0'
5' Желтая карточка
Ханка Серджу
33' Желтая карточка
Пестка Камил
69'
30
Дене
Томас
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
20
Cezary
Stefanczyk
24
Angel
Garcia
II
8
Фурман
Доминик
14
Mikolaj
Kwietniewski
21
Рикардиньо
II
9
Швох
Матеуш
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
85
Яблонски
Давид
39
Хелик
Михал
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
26
Filip
Piszczek
Висла Плоцк
3-3-1-3
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

5'
 
Ханка Серджу
20'
 
Пестка Камил
Сиплак Михал
33'
 
Пестка Камил
46'
 
Вдовяк Матеуш
Filip Piszczek

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк
Краковия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия
Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:1 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пяст 15 8 4 3 19 - 11 28
2. Краковия 0:0 15 8 3 4 22 - 14 27
3. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
4. Легия 14 8 2 4 23 - 13 26
5. Висла Плоцк 0:0 15 8 2 5 20 - 22 26
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Ракув 14 6 0 8 15 - 19 18
11. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
12. Гурник Забже 14 3 7 4 13 - 14 16
13. Висла Краков 14 3 2 9 14 - 25 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 14 2 4 8 11 - 23 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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