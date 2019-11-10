Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
Позже
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Погонь Щецин
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
90
Собех
Артур
22
David
Stec
23
Цех
Бенедикт
18
Букса
Адам
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
77 Rafal Kobryn
-
30 Pawel Zuk
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =6 -4Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Пяст
|15
|8
|4
|3
|19 - 11
|28
|3.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|5.
|Висла Плоцк
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Ракув
|15
|6
|1
|8
|17 - 21
|19
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|12.
|Гурник Забже
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|13.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Корона Кельце
|15
|3
|3
|9
|7 - 19
|12
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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