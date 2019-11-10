Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
 
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Стадион:
Погонь Щецин
12
Куцяк
Душан
36
Маковский
Томаш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
6
Кубицки
Ярослав
17
Гараслин
Лукаш
7
Гаёс
Мацей
27
Вольски
Рафал
90
Собех
Артур
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
18
Букса
Адам
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Пяст 15 8 4 3 19 - 11 28
3. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
4. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
5. Висла Плоцк 15 8 2 5 20 - 22 26
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Ракув 15 6 1 8 17 - 21 19
11. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
12. Гурник Забже 15 3 7 5 14 - 19 16
13. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Корона Кельце 15 3 3 9 7 - 19 12
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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