Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лех
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Корона Кельце
0' 33'
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
27
Пухач
Тымотеуш
9
Гюткьяр
Кристиан
88
Marek
Koziol
22
Mateusz
Spychala
33
Маркес
Иван
5
Ковачевич
Аднан
11
Гардавски
Михаэль
19
Andres
Lioi
6
Ognjen
Gnjatic
8
Радин
Милан
7
Marcin
Cebula
23
Джюранович
Урош
72
Пападопулос
Михал
Лех
4-2-3-1
Корона Кельце
4-4-2

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех
Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Корона Кельце Экстракласса Лех 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Пяст 15 8 4 3 19 - 11 28
3. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
4. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
5. Висла Плоцк 15 8 2 5 20 - 22 26
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 0:0 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Ракув 15 6 1 8 17 - 21 19
11. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
12. Гурник Забже 15 3 7 5 14 - 19 16
13. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Корона Кельце 0:0 15 3 3 9 7 - 19 12
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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