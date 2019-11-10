Польша: Экстракласса 2019-2020
Лех
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: ИНЕА
Корона Кельце
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
88
Marek
Koziol
33
Маркес
Иван
19
Andres
Lioi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andres LioiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
-
39 Пачинда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =4 -6Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Пяст
|15
|8
|4
|3
|19 - 11
|28
|3.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|5.
|Висла Плоцк
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|0:0
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Ракув
|15
|6
|1
|8
|17 - 21
|19
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|12.
|Гурник Забже
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|13.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Корона Кельце
|0:0
|15
|3
|3
|9
|7 - 19
|12
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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