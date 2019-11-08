Польша: Экстракласса 2019-2020

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Пяст
2:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
7' Гол
Феликс Хорхе
2:0
25' Гол
Бадиа Жерар
30'
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
2
Киркесков
Миккель
88
Корун
Урош
34
Маларчик
Пётр
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
19
Sebastian
Milewski
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
99
Bartosz
Kwiecien
77
Коштал
Мартин
9
Климала
Патрик
10
Камара
Хуан
Пяст
4-4-2
Ягеллония
4-3-3

Ход матча

7'
Феликс Хорхе
1:0
25'
Бадиа Жерар
(Хэйтли Том)
2:0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст
Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония
Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa Ягеллония 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пяст 1:0 15 8 4 3 17 - 10 28
2. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
3. Легия 14 8 2 4 23 - 13 26
4. Краковия 14 8 2 4 22 - 14 26
5. Висла Плоцк 14 8 1 5 20 - 22 25
6. Погонь Щецин 14 7 4 3 16 - 12 25
7. Ягеллония 0:1 15 6 5 4 24 - 18 23
8. Лехия Гданьск 14 5 6 3 17 - 14 21
9. Лех 14 5 4 5 24 - 18 19
10. Ракув 14 6 0 8 15 - 19 18
11. Заглембе Любин 14 5 3 6 23 - 21 18
12. Гурник Забже 14 3 7 4 13 - 14 16
13. Висла Краков 14 3 2 9 14 - 25 11
14. Корона Кельце 14 3 2 9 7 - 19 11
15. Арка Гдыня 14 2 4 8 11 - 23 10
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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