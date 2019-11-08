Польша: Экстракласса 2019-2020
1:0
7' ГолФеликс Хорхе
2:0
25' ГолБадиа Жерар
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Oleh Horin
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
7'
1:0
25'
2:0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония
Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa Ягеллония 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|1:0
|15
|8
|4
|3
|17 - 10
|28
|2.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|3.
|Легия
|14
|8
|2
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Краковия
|14
|8
|2
|4
|22 - 14
|26
|5.
|Висла Плоцк
|14
|8
|1
|5
|20 - 22
|25
|6.
|Погонь Щецин
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|7.
|Ягеллония
|0:1
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|9.
|Лех
|14
|5
|4
|5
|24 - 18
|19
|10.
|Ракув
|14
|6
|0
|8
|15 - 19
|18
|11.
|Заглембе Любин
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|12.
|Гурник Забже
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|13.
|Висла Краков
|14
|3
|2
|9
|14 - 25
|11
|14.
|Корона Кельце
|14
|3
|2
|9
|7 - 19
|11
|15.
|Арка Гдыня
|14
|2
|4
|8
|11 - 23
|10
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Загрузка...