Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Брондбю
2:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Эсбьерг
0'
12' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
1:0
29' Гол
Мраз Самуэл
2:0
35' Гол
Мраз Самуэл
51' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
63' Желтая карточка
Morten Frendrup
2:1
75' Гол
 76'
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
19
Morten
Frendrup
10
Мукхтар
Хани
7
Кайзер
Доминик
3
Юнг
Антони
27
Хедлунд
Симон
9
Мраз
Самуэл
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
26
Mathias
Kristensen1
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
Брондбю
3-5-2
Эсбьерг
4-4-2

Ход матча

12'
Херманнссон Хьёртур
 
29'
Мраз Самуэл
1:0
35'
Мраз Самуэл
(Хедлунд Симон)
2:0
51'
 
Парунашвили Лаша
63'
Morten Frendrup
 
64'
Кристенсен Лассе
Morten Frendrup
 
71'
Тибблинг Симон
Мукхтар Хани
 
73'
 
Соири Пюрю
Mathias Kristensen1
75'
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю
Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эсбьерг 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 12 2 1 21 - 6 38
2. Копенгаген 15 11 2 2 29 - 14 35
3. Брондбю 2:1 16 10 1 5 33 - 22 31
4. Орхус 16 8 2 6 26 - 18 26
5. Оденсе 16 8 2 6 26 - 18 26
6. Раннерс 16 7 3 6 28 - 23 24
7. Люнгбю 16 7 1 8 21 - 29 22
8. Ольборг 16 6 3 7 24 - 20 21
9. Нордшелланн 16 6 3 7 27 - 27 21
10. Хорсенс 16 5 3 8 14 - 26 18
11. Сённерйюск 16 4 6 6 19 - 26 18
12. Хобро 16 2 8 6 17 - 23 14
13. Эсбьерг 1:2 16 2 4 10 13 - 27 10
14. Силькеборг 16 1 4 11 21 - 40 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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