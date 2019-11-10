Дания: Суперлига Дании 2019-2020
12' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
1:0
29' ГолМраз Самуэл
2:0
35' ГолМраз Самуэл
51' Желтая карточкаПарунашвили Лаша
63' Желтая карточкаMorten Frendrup
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
38
Лунги
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
Ход матча
29'
1:0
35'
2:0
51'
63'
75'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =1 -9Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс Люнгбю 0:3 Брондбю
Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг
Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|12
|2
|1
|21 - 6
|38
|2.
|Копенгаген
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Брондбю
|2:1
|16
|10
|1
|5
|33 - 22
|31
|4.
|Орхус
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|5.
|Оденсе
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|6.
|Раннерс
|16
|7
|3
|6
|28 - 23
|24
|7.
|Люнгбю
|16
|7
|1
|8
|21 - 29
|22
|8.
|Ольборг
|16
|6
|3
|7
|24 - 20
|21
|9.
|Нордшелланн
|16
|6
|3
|7
|27 - 27
|21
|10.
|Хорсенс
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|11.
|Сённерйюск
|16
|4
|6
|6
|19 - 26
|18
|12.
|Хобро
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|13.
|Эсбьерг
|1:2
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|14.
|Силькеборг
|16
|1
|4
|11
|21 - 40
|7
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