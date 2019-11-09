Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хорсенс
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Силькеборг
0'
1:0
8' Гол
Rune Frantsen
1:1
24' Гол
Шварц Ронни
30'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
18
Louka
Andreasen
6
Ayo
Simon
Okusun
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
12
Rune
Frantsen
7
Peter
Therkildsen
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
Хорсенс
4-4-2
Силькеборг
4-1-4-1

Ход матча

8'
Rune Frantsen
(Jonas Thorsen)
1:0
24'
1:1
Шварц Ронни

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро
Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг
Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Силькеборг 0:3 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 2:0 Хорсенс Товарищеские матчи Силькеборг 2:2 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Силькеборг Товарищеские матчи Хорсенс 1:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 15 12 2 1 21 - 6 38
2. Копенгаген 15 11 2 2 29 - 14 35
3. Брондбю 15 9 1 5 31 - 21 28
4. Оденсе 15 8 2 5 23 - 14 26
5. Раннерс 16 7 3 6 28 - 23 24
6. Орхус 15 7 2 6 22 - 16 23
7. Ольборг 16 6 3 7 24 - 20 21
8. Нордшелланн 15 6 2 7 25 - 25 20
9. Люнгбю 15 6 1 8 17 - 26 19
10. Сённерйюск 15 4 6 5 17 - 22 18
11. Хорсенс 1:1 16 4 4 8 13 - 26 16
12. Хобро 15 2 7 6 15 - 21 13
13. Эсбьерг 15 2 4 9 12 - 25 10
14. Силькеборг 1:1 16 1 5 10 21 - 39 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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