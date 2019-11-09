Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хорсенс
1:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Casa Arena Horsens
Силькеборг
1:0
8' ГолRune Frantsen
1:1
24' ГолШварц Ронни
11
Peter
Nymann
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фремад Амагер 0:3 Хорсенс Эсбьерг 1:1 Хорсенс Люнгбю 2:1 Хорсенс Хорсенс 1:0 Хобро
Оденсе 3:0 Хорсенс Тистед 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Эсбьерг Раннерс 2:1 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Хорсенс БК Унион 0:2 Хорсенс Хорсенс 2:1 Люнгбю Хорсенс 0:5 Ольборг Орхус 2:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:2 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Силькеборг 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:3 Нордшелланн Хорсенс 0:4 Ольборг Хорсенс 1:1 Хобро
Силькеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг
Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Силькеборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хорсенс 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Силькеборг Товарищеские матчи Хорсенс 1:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:3 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:0 Силькеборг Первый дивизион Хорсенс 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Силькеборг 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:1 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|15
|12
|2
|1
|21 - 6
|38
|2.
|Копенгаген
|15
|11
|2
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Брондбю
|15
|9
|1
|5
|31 - 21
|28
|4.
|Оденсе
|15
|8
|2
|5
|23 - 14
|26
|5.
|Раннерс
|16
|7
|3
|6
|28 - 23
|24
|6.
|Орхус
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|7.
|Ольборг
|16
|6
|3
|7
|24 - 20
|21
|8.
|Нордшелланн
|15
|6
|2
|7
|25 - 25
|20
|9.
|Люнгбю
|15
|6
|1
|8
|17 - 26
|19
|10.
|Сённерйюск
|15
|4
|6
|5
|17 - 22
|18
|11.
|Хорсенс
|1:1
|16
|4
|4
|8
|13 - 26
|16
|12.
|Хобро
|15
|2
|7
|6
|15 - 21
|13
|13.
|Эсбьерг
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|14.
|Силькеборг
|1:1
|16
|1
|5
|10
|21 - 39
|8
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