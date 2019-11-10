Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +13 =3 -4Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки
Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки
Ротор Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Ротор Ротор 2:0 Луч
Армавир 0:0 Ротор Ротор 2:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Ротор Ротор 5:3 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Ротор Ротор 2:0 Факел Чайка 2:1 Ротор Ротор 0:2 Торпедо Москва Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор
Последние игры между собой
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ротор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|36 - 17
|51
|2.
|Химки
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|40 - 12
|46
|3.
|Ротор
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 20
|45
|4.
|Чертаново
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|27 - 14
|42
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|31 - 20
|39
|6.
|Балтика
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|30 - 18
|36
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|35 - 26
|34
|8.
|Шинник
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|32 - 30
|33
|9.
|Томь
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 17
|33
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|23 - 25
|29
|11.
|Чайка
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 25
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|35 - 37
|24
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 32
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Енисей
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|18 - 32
|22
|16.
|Армавир
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|17 - 24
|21
|17.
|Луч
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|22 - 35
|20
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|23 - 44
|17
|19.
|Мордовия
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|15 - 34
|15
|20.
|Факел
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|12 - 38
|15
Химки
75.7% (28)
Ничья
18.9% (7)
Ротор
5.4% (2)
2:1 Химки
45.9% (17)
1:0 Химки
24.3% (9)
1:1 Ничья
18.9% (7)
1:2 Ротор
5.4% (2)
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