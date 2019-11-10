Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Химки
 
Позже
Ротор

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки Авангард Курск 0:3 Химки
Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Чертаново 0:0 Химки
Ротор Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ротор 1:1 Чертаново Ротор 2:1 Енисей Текстильщик 0:1 Ротор Ротор 2:0 Луч
Армавир 0:0 Ротор Ротор 2:1 Нижний Новгород Мордовия 0:1 Ротор Ротор 5:3 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Ротор Ротор 2:0 Факел Чайка 2:1 Ротор Ротор 0:2 Торпедо Москва Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор

Последние игры между собой

Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ротор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ротор 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 3:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 3:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:3 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 22 16 3 3 36 - 17 51
2. Химки Заявка 22 14 4 4 40 - 12 46
3. Ротор Заявка 22 14 3 5 35 - 20 45
4. Чертаново Заявка 22 11 9 2 27 - 14 42
5. Нефтехимик Заявка 22 11 6 5 31 - 20 39
6. Балтика Заявка 22 10 6 6 30 - 18 36
7. СКА-Хабаровск Заявка 22 9 7 6 35 - 26 34
8. Шинник Заявка 22 9 6 7 32 - 30 33
9. Томь Заявка 22 8 9 5 28 - 17 33
10. Нижний Новгород Заявка 22 7 8 7 23 - 25 29
11. Чайка Заявка 22 7 6 9 23 - 25 27
12. Спартак-2 Заявка 22 6 6 10 35 - 37 24
13. Авангард Курск Заявка 22 5 9 8 22 - 32 24
14. Краснодар-2 Заявка 22 5 8 9 24 - 28 23
15. Енисей Заявка 22 5 7 10 18 - 32 22
16. Армавир Заявка 22 4 9 9 17 - 24 21
17. Луч Заявка 22 4 8 10 22 - 35 20
18. Текстильщик Заявка 22 5 2 15 23 - 44 17
19. Мордовия Заявка 22 3 6 13 15 - 34 15
20. Факел Заявка 22 3 6 13 12 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ротор

    До начала игры, которая состоится 13.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Химки - Ротор
    Химки
    75.7% (28)
    Ничья
    18.9% (7)
    Ротор
    5.4% (2)
    2:1 Химки
    45.9% (17)
    1:0 Химки
    24.3% (9)
    1:1 Ничья
    18.9% (7)
    1:2 Ротор
    5.4% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...