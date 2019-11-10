Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 3:0 Нижний Новгород Первый дивизион Нижний Новгород 3:2 Торпедо Москва Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Торпедо Москва 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 22 16 3 3 36 - 17 51
2. Химки Заявка 22 14 4 4 40 - 12 46
3. Ротор Заявка 22 14 3 5 35 - 20 45
4. Чертаново Заявка 22 11 9 2 27 - 14 42
5. Нефтехимик Заявка 22 11 6 5 31 - 20 39
6. Балтика Заявка 22 10 6 6 30 - 18 36
7. СКА-Хабаровск Заявка 22 9 7 6 35 - 26 34
8. Шинник Заявка 22 9 6 7 32 - 30 33
9. Томь Заявка 22 8 9 5 28 - 17 33
10. Нижний Новгород Заявка 22 7 8 7 23 - 25 29
11. Чайка Заявка 22 7 6 9 23 - 25 27
12. Спартак-2 Заявка 22 6 6 10 35 - 37 24
13. Авангард Курск Заявка 22 5 9 8 22 - 32 24
14. Краснодар-2 Заявка 22 5 8 9 24 - 28 23
15. Енисей Заявка 22 5 7 10 18 - 32 22
16. Армавир Заявка 22 4 9 9 17 - 24 21
17. Луч Заявка 22 4 8 10 22 - 35 20
18. Текстильщик Заявка 22 5 2 15 23 - 44 17
19. Мордовия Заявка 22 3 6 13 15 - 34 15
20. Факел Заявка 22 3 6 13 12 - 38 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Нижний Новгород

    До начала игры, которая состоится 13.11.2019, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Нижний Новгород
    Торпедо Москва
    86.5% (32)
    Ничья
    13.5% (5)
    Нижний Новгород
    0% (0)
    2:1 Торпедо Москва
    40.5% (15)
    2:0 Торпедо Москва
    27% (10)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    1:0 Торпедо Москва
    13.5% (5)
    3:1 Торпедо Москва
    5.4% (2)
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