Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +16 =2 -2Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва
Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново Мордовия 0:1 Нижний Новгород Арарат Москва 0:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск Балтика 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Факел Чайка 0:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Нижний Новгород: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|16
|3
|3
|36 - 17
|51
|2.
|Химки
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|40 - 12
|46
|3.
|Ротор
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|35 - 20
|45
|4.
|Чертаново
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|27 - 14
|42
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|31 - 20
|39
|6.
|Балтика
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|30 - 18
|36
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|35 - 26
|34
|8.
|Шинник
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|32 - 30
|33
|9.
|Томь
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 17
|33
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|23 - 25
|29
|11.
|Чайка
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|23 - 25
|27
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|35 - 37
|24
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 32
|24
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 28
|23
|15.
|Енисей
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|18 - 32
|22
|16.
|Армавир
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|17 - 24
|21
|17.
|Луч
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|22 - 35
|20
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|23 - 44
|17
|19.
|Мордовия
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|15 - 34
|15
|20.
|Факел
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|12 - 38
|15
Торпедо Москва
86.5% (32)
Ничья
13.5% (5)
Нижний Новгород
0% (0)
2:1 Торпедо Москва
40.5% (15)
2:0 Торпедо Москва
27% (10)
1:1 Ничья
13.5% (5)
1:0 Торпедо Москва
13.5% (5)
3:1 Торпедо Москва
5.4% (2)
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