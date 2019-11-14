Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +13 =2 -5Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =8 -3Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново Чертаново 4:0 Факел Енисей 0:2 Чертаново
Чертаново 1:0 Текстильщик Торпедо Москва 0:1 Чертаново Авангард Курск 0:1 Чертаново Чертаново 2:2 Спартак-2 Луч 0:1 Чертаново Чертаново 0:2 Оренбург Чертаново 0:1 Шинник Армавир 1:1 Чертаново Чертаново 2:2 Нефтехимик Нижний Новгород 0:0 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Рязань 1:4 Чертаново Мордовия 2:3 Чертаново Чертаново 1:2 Краснодар-2 СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|36 - 19
|51
|2.
|Ротор
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|37 - 20
|48
|3.
|Химки
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|40 - 14
|46
|4.
|Чертаново
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|30 - 15
|45
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|32 - 21
|40
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 26
|37
|7.
|Балтика
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 21
|36
|8.
|Шинник
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|9.
|Томь
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 17
|36
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 25
|32
|11.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 26
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|28 - 28
|26
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|23 - 33
|25
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|36 - 40
|24
|15.
|Армавир
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 25
|24
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|18 - 36
|22
|17.
|Луч
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 38
|20
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|23 - 46
|17
|19.
|Мордовия
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|16 - 37
|15
|20.
|Факел
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|12 - 40
|15
Химки
72.5% (29)
Ничья
17.5% (7)
Чертаново
10% (4)
2:1 Химки
37.5% (15)
1:0 Химки
27.5% (11)
1:1 Ничья
15% (6)
1:2 Чертаново
7.5% (3)
2:0 Химки
7.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...