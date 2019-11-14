Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Химки 0:2 Ротор Енисей 1:0 Химки Химки 2:1 Текстильщик Оренбург 1:2 Химки
Авангард Курск 0:3 Химки Химки 1:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Химки Химки 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Химки Химки 0:1 Балтика Химки 3:0 Рубин Факел 0:3 Химки Химки 1:0 Чайка Торпедо Москва 1:0 Химки Химки 1:0 Спартак-2 Шинник 0:1 Химки Химки 4:1 Авангард Курск Химки 3:2 Нефтехимик Томь 0:0 Химки Химки 3:0 Краснодар-2
Чертаново Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново Чертаново 4:0 Факел Енисей 0:2 Чертаново
Чертаново 1:0 Текстильщик Торпедо Москва 0:1 Чертаново Авангард Курск 0:1 Чертаново Чертаново 2:2 Спартак-2 Луч 0:1 Чертаново Чертаново 0:2 Оренбург Чертаново 0:1 Шинник Армавир 1:1 Чертаново Чертаново 2:2 Нефтехимик Нижний Новгород 0:0 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Рязань 1:4 Чертаново Мордовия 2:3 Чертаново Чертаново 1:2 Краснодар-2 СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Химки

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново 0:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 2:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 23 16 3 4 36 - 19 51
2. Ротор Заявка 23 15 3 5 37 - 20 48
3. Химки Заявка 23 14 4 5 40 - 14 46
4. Чертаново Заявка 23 12 9 2 30 - 15 45
5. Нефтехимик Заявка 23 11 7 5 32 - 21 40
6. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 7 6 37 - 26 37
7. Балтика Заявка 23 10 6 7 31 - 21 36
8. Шинник Заявка 23 10 6 7 35 - 31 36
9. Томь Заявка 23 9 9 5 30 - 17 36
10. Нижний Новгород Заявка 23 8 8 7 25 - 25 32
11. Чайка Заявка 23 8 6 9 26 - 26 30
12. Краснодар-2 Заявка 23 6 8 9 28 - 28 26
13. Авангард Курск Заявка 23 5 10 8 23 - 33 25
14. Спартак-2 Заявка 23 6 6 11 36 - 40 24
15. Армавир Заявка 23 5 9 9 20 - 25 24
16. Енисей Заявка 23 5 7 11 18 - 36 22
17. Луч Заявка 23 4 8 11 23 - 38 20
18. Текстильщик Заявка 23 5 2 16 23 - 46 17
19. Мордовия Заявка 23 3 6 14 16 - 37 15
20. Факел Заявка 23 3 6 14 12 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Чертаново

    До начала игры, которая состоится 17.11.2019, осталось 2 дня 15 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Химки - Чертаново
    Химки
    72.5% (29)
    Ничья
    17.5% (7)
    Чертаново
    10% (4)
    2:1 Химки
    37.5% (15)
    1:0 Химки
    27.5% (11)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    1:2 Чертаново
    7.5% (3)
    2:0 Химки
    7.5% (3)
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