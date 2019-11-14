Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Армавир
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Армавир Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Спартак-2 1:3 Армавир Армавир 0:1 Шинник Нефтехимик 2:1 Армавир Армавир 1:1 Томь
Химки 1:0 Армавир Армавир 0:0 Ротор Енисей 1:1 Армавир Армавир 2:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Армавир Армавир 0:0 Луч Армавир 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Армавир Армавир 0:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Армавир Черноморец Нв 3:0 Армавир Армавир 1:1 Балтика Факел 0:2 Армавир Армавир 2:1 Чайка Торпедо Москва 2:1 Армавир Армавир 1:1 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Армавир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торпедо Москва 2:1 Армавир ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 23 16 3 4 36 - 19 51
2. Ротор Заявка 23 15 3 5 37 - 20 48
3. Химки Заявка 23 14 4 5 40 - 14 46
4. Чертаново Заявка 23 12 9 2 30 - 15 45
5. Нефтехимик Заявка 23 11 7 5 32 - 21 40
6. СКА-Хабаровск Заявка 23 10 7 6 37 - 26 37
7. Балтика Заявка 23 10 6 7 31 - 21 36
8. Шинник Заявка 23 10 6 7 35 - 31 36
9. Томь Заявка 23 9 9 5 30 - 17 36
10. Нижний Новгород Заявка 23 8 8 7 25 - 25 32
11. Чайка Заявка 23 8 6 9 26 - 26 30
12. Краснодар-2 Заявка 23 6 8 9 28 - 28 26
13. Авангард Курск Заявка 23 5 10 8 23 - 33 25
14. Спартак-2 Заявка 23 6 6 11 36 - 40 24
15. Армавир Заявка 23 5 9 9 20 - 25 24
16. Енисей Заявка 23 5 7 11 18 - 36 22
17. Луч Заявка 23 4 8 11 23 - 38 20
18. Текстильщик Заявка 23 5 2 16 23 - 46 17
19. Мордовия Заявка 23 3 6 14 16 - 37 15
20. Факел Заявка 23 3 6 14 12 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Армавир - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 17.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Армавир - Торпедо Москва
    Армавир
    2.4% (1)
    Ничья
    9.5% (4)
    Торпедо Москва
    88.1% (37)
    1:2 Торпедо Москва
    52.4% (22)
    0:1 Торпедо Москва
    26.2% (11)
    0:2 Торпедо Москва
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
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