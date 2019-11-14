Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Армавир
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Армавир Последние 20 матчей: +4 =8 -8Спартак-2 1:3 Армавир Армавир 0:1 Шинник Нефтехимик 2:1 Армавир Армавир 1:1 Томь
Химки 1:0 Армавир Армавир 0:0 Ротор Енисей 1:1 Армавир Армавир 2:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Армавир Армавир 0:0 Луч Армавир 1:1 Чертаново Нижний Новгород 1:0 Армавир Армавир 0:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Армавир Черноморец Нв 3:0 Армавир Армавир 1:1 Балтика Факел 0:2 Армавир Армавир 2:1 Чайка Торпедо Москва 2:1 Армавир Армавир 1:1 Спартак-2
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Чайка Торпедо Москва 0:1 Чертаново Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Шинник Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Торпедо Москва 2:1 Томь Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Армавир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|36 - 19
|51
|2.
|Ротор
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|37 - 20
|48
|3.
|Химки
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|40 - 14
|46
|4.
|Чертаново
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|30 - 15
|45
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|32 - 21
|40
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|37 - 26
|37
|7.
|Балтика
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 21
|36
|8.
|Шинник
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|9.
|Томь
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 17
|36
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|25 - 25
|32
|11.
|Чайка
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 26
|30
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|28 - 28
|26
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|23 - 33
|25
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|36 - 40
|24
|15.
|Армавир
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|20 - 25
|24
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|18 - 36
|22
|17.
|Луч
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|23 - 38
|20
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|23
|5
|2
|16
|23 - 46
|17
|19.
|Мордовия
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|16 - 37
|15
|20.
|Факел
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|12 - 40
|15
Армавир
2.4% (1)
Ничья
9.5% (4)
Торпедо Москва
88.1% (37)
1:2 Торпедо Москва
52.4% (22)
0:1 Торпедо Москва
26.2% (11)
0:2 Торпедо Москва
7.1% (3)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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