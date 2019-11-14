Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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0 Тринидад и Тобаго

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1 Ирландия (до 21 года)

0 Армения (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 1)

0 Лихтенштейн (до 21 года)

1 Азербайджан (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 2)

0 Сан-Марино (до 21 года)

6 Чехия (до 21 года)

3 Хорватия (до 21 года)

1 Литва (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 4)

0 Северная Македония (до 21 года)

3 Испания (до 21 года)

0 Черногория (до 21 года)

0 Израиль (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 6)

6 Голландия (до 21 года)

0 Гибралтар (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 7)

1 Финляндия (до 21 года)

4 Румыния (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 8)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа A)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа B)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа C)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа D)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа E)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа F)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа G)

Чемпионат мира 2022. Азия. Квалификация. 2 раунд (Группа H)

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4 Васко да Гама

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3 Теркс и Кайкос

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Лига наций КОНКАКАФ. Лига А (Группа 3)

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02:30 Позже

Лига наций КОНКАКАФ. Лига А (Группа 4)

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02:00 Позже

0 Сент-Китс и Невис

Лига наций КОНКАКАФ. Лига В (Группа 1)

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Россия: Второй дивизион. Зона Юг

0 Словения (до 21 года)

0 Португалия (до 21 года)

Товарищеские матчи (до 21 года)

Чемпионат мира (до 17 лет) (1/2 финала)