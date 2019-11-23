Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Брайтон
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лестер
0' 7'
1
Райан
Мэтт
15
Уэбстер
Адам
4
Даффи
Шейн
33
Бёрн
Дэн
22
Монтойя
Мартин
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
7
Мопе
Нил
18
Муй
Аарон
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Брайтон
3-4-3
Лестер
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер
Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Лестер Премьер-лига Брайтон 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Брайтон Премьер-лига
Лестер 1:4 Брайтон Брайтон 3:1 Лестер Брайтон 1:1 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Брайтон 1:0 Лестер Лестер 1:0 Брайтон Лестер 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 3:2 Лестер Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 11 2 0 28 - 10 35
2. Лестер 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 8 27
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Арсенал 0:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
7. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
8. Борнмут 0:0 Заявка 13 4 5 4 15 - 15 17
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 15 17
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Бёрнли 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
12. Брайтон 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
16. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 29 9
19. Уотфорд 0:0 Заявка 13 1 6 6 8 - 23 9
20. Норвич 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 28 8
  • Первый тайм
  • 6'
    Хорошо играет на выходе Шмейхель Каспер - мяч в ее руках
  • 6'
    Ндиди Уилфред ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 6'
    Лестер контролирует мяч.
  • 5'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 4'
    Как она упустила момент!?! Барнс Харви имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 4'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
  • 4'
    Перес Айосе из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Угловой
    3'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Райан Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Райан Мэтт ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 2'
    ШТАНГА! Пробил головой Перес Айосе прямо в каркас ворот!
  • 2'
    Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Мэддисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Мэддисон Джеймс, обходя своих соперников
  • 2'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Лестер
Брайтон
5.9% (8)
Ничья
15.4% (21)
Лестер
78.7% (107)
1:2 Лестер
50% (68)
1:1 Ничья
12.5% (17)
0:1 Лестер
11.8% (16)
0:2 Лестер
9.6% (13)
1:3 Лестер
3.7% (5)
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