Англия: Премьер-лига 2019-2020
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
18
Муй
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
18 Муй АаронНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
14 Балогун ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон Астон Вилла 2:1 Брайтон
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Челси 2:0 Брайтон Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер
Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|28 - 10
|35
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 8
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 15
|17
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 23
|9
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 28
|8
Брайтон
5.9% (8)
Ничья
15.4% (21)
Лестер
78.7% (107)
1:2 Лестер
50% (68)
1:1 Ничья
12.5% (17)
0:1 Лестер
11.8% (16)
0:2 Лестер
9.6% (13)
1:3 Лестер
3.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...