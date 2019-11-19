Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал
Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 8
|36
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 16
|31
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 25
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|9.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 29
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 20
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|18
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|13.
|Тамбов
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Рубин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|8 - 17
|17
|15.
|Ахмат
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|16.
|Сочи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
Тамбов
3% (2)
Ничья
12.1% (8)
Локомотив Москва
84.8% (56)
1:2 Локомотив Москва
43.9% (29)
0:2 Локомотив Москва
18.2% (12)
0:1 Локомотив Москва
16.7% (11)
1:1 Ничья
10.6% (7)
1:3 Локомотив Москва
3% (2)
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