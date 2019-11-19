Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал
Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 31 - 8 36
2. Локомотив Москва Заявка 16 9 4 3 24 - 16 31
3. ЦСКА Москва Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Краснодар Заявка 16 8 6 2 30 - 18 30
5. Ростов Заявка 16 9 3 4 29 - 25 30
6. Спартак Москва Заявка 16 6 3 7 18 - 16 21
7. Оренбург Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
8. Арсенал Тула Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
9. Урал Заявка 16 5 4 7 21 - 29 19
10. Крылья Советов Заявка 16 5 3 8 18 - 20 18
11. Уфа Заявка 16 4 6 6 13 - 16 18
12. Динамо Москва Заявка 16 4 6 6 12 - 16 18
13. Тамбов Заявка 16 5 2 9 18 - 23 17
14. Рубин Заявка 16 4 5 7 8 - 17 17
15. Ахмат Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
16. Сочи Заявка 16 3 4 9 14 - 23 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 22.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Локомотив Москва
    Тамбов
    3% (2)
    Ничья
    12.1% (8)
    Локомотив Москва
    84.8% (56)
    1:2 Локомотив Москва
    43.9% (29)
    0:2 Локомотив Москва
    18.2% (12)
    0:1 Локомотив Москва
    16.7% (11)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    1:3 Локомотив Москва
    3% (2)
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