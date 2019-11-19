Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург
Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург
Ахмат Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 8
|36
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 16
|31
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 25
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|9.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 29
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 20
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|18
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|13.
|Тамбов
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Рубин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|8 - 17
|17
|15.
|Ахмат
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|16.
|Сочи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
Оренбург
56.6% (30)
Ничья
37.7% (20)
Ахмат
5.7% (3)
1:1 Ничья
34% (18)
1:0 Оренбург
30.2% (16)
2:1 Оренбург
20.8% (11)
2:0 Оренбург
5.7% (3)
0:1 Ахмат
5.7% (3)
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