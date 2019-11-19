Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург
Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург
Ахмат Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ахмат 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:1 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:1 Ахмат Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 31 - 8 36
2. Локомотив Москва Заявка 16 9 4 3 24 - 16 31
3. ЦСКА Москва Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Краснодар Заявка 16 8 6 2 30 - 18 30
5. Ростов Заявка 16 9 3 4 29 - 25 30
6. Спартак Москва Заявка 16 6 3 7 18 - 16 21
7. Оренбург Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
8. Арсенал Тула Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
9. Урал Заявка 16 5 4 7 21 - 29 19
10. Крылья Советов Заявка 16 5 3 8 18 - 20 18
11. Уфа Заявка 16 4 6 6 13 - 16 18
12. Динамо Москва Заявка 16 4 6 6 12 - 16 18
13. Тамбов Заявка 16 5 2 9 18 - 23 17
14. Рубин Заявка 16 4 5 7 8 - 17 17
15. Ахмат Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
16. Сочи Заявка 16 3 4 9 14 - 23 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Ахмат
    Оренбург
    56.6% (30)
    Ничья
    37.7% (20)
    Ахмат
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    34% (18)
    1:0 Оренбург
    30.2% (16)
    2:1 Оренбург
    20.8% (11)
    2:0 Оренбург
    5.7% (3)
    0:1 Ахмат
    5.7% (3)
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