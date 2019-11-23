Англия: Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Виталити
Вулверхэмптон
4' Желтая карточкаСаисс Ромен
3
Кук
Стив
15
Смит
Адам
16
Кук
Льюис
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рико ДиегоПолузащитник
-
22 Уилсон ГарриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
-
26 Перри ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич
Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|28 - 10
|35
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 8
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 15
|17
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 23
|9
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 28
|8
Борнмут
31.5% (41)
Ничья
53.1% (69)
Вулверхэмптон
15.4% (20)
1:1 Ничья
50.8% (66)
2:1 Борнмут
15.4% (20)
1:0 Борнмут
13.1% (17)
1:2 Вулверхэмптон
8.5% (11)
0:1 Вулверхэмптон
5.4% (7)
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