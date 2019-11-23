Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
4' Желтая карточка
Саисс Ромен
6'
12
Ремсдейл
Арон
2
Фрэнсис
Саймон
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
16
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
13
Уилсон
Каллум
24
Фрейзер
Райан
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Борнмут
3-4-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

4'
 
Саисс Ромен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич
Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Борнмут
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 11 2 0 28 - 10 35
2. Лестер 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 8 27
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Арсенал 0:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
7. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
8. Борнмут 0:0 Заявка 13 4 5 4 15 - 15 17
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 15 17
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Бёрнли 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
12. Брайтон 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
16. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 29 9
19. Уотфорд 0:0 Заявка 13 1 6 6 8 - 23 9
20. Норвич 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Вулверхэмптон
Борнмут
31.5% (41)
Ничья
53.1% (69)
Вулверхэмптон
15.4% (20)
1:1 Ничья
50.8% (66)
2:1 Борнмут
15.4% (20)
1:0 Борнмут
13.1% (17)
1:2 Вулверхэмптон
8.5% (11)
0:1 Вулверхэмптон
5.4% (7)
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