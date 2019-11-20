Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 10
|34
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 8
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|8.
|Борнмут
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 29
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Вест Хэм
6.8% (3)
Ничья
11.4% (5)
Тоттенхэм
81.8% (36)
1:2 Тоттенхэм
63.6% (28)
2:2 Ничья
6.8% (3)
1:3 Тоттенхэм
4.5% (2)
2:1 Вест Хэм
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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