Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вест Хэм
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 12 11 1 0 28 - 10 34
2. Лестер Заявка 12 8 2 2 29 - 8 26
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
6. Арсенал Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Борнмут Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9. Вулверхэмптон Заявка 12 3 7 2 16 - 15 16
10. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Брайтон Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
13. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
14. Эвертон Заявка 12 4 2 6 13 - 18 14
15. Тоттенхэм Заявка 12 3 5 4 18 - 17 14
16. Вест Хэм Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон Заявка 12 2 2 8 11 - 29 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
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    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
    Вест Хэм
    6.8% (3)
    Ничья
    11.4% (5)
    Тоттенхэм
    81.8% (36)
    1:2 Тоттенхэм
    63.6% (28)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    4.5% (2)
    2:1 Вест Хэм
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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