Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Норвич
0' 5'
1
Пикфорд
Джордан
19
Сидибе
Джибриль
13
Мина
Йерри
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
18
Шнайдерлин
Морган
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
14
Тосун
Дженк
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
3
Байрам
Сэм
19
Трибулл
Том
27
Тетти
Александер
14
Кантуэлл
Тодд
23
Маклин
Кенни
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Эвертон
4-2-3-1
Норвич
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон
Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон
Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич
Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон 0:2 Норвич Кубок лиги Эвертон 3:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Кубок лиги
Эвертон 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Норвич 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 2:4 Эвертон Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 11 2 0 28 - 10 35
2. Лестер 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 8 27
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Арсенал 0:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
7. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
8. Борнмут 0:0 Заявка 13 4 5 4 15 - 15 17
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 15 17
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Бёрнли 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
12. Брайтон 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
16. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 29 9
19. Уотфорд 0:0 Заявка 13 1 6 6 8 - 23 9
20. Норвич 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Норвич
Эвертон
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Норвич
2.2% (3)
2:0 Эвертон
46.7% (64)
2:1 Эвертон
24.8% (34)
1:0 Эвертон
14.6% (20)
3:0 Эвертон
3.6% (5)
3:1 Эвертон
3.6% (5)
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