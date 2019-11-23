Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Гудисон Парк
Норвич
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
14
Тосун
Дженк
1
Крул
Тим
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Кин МойзеЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ферман РальфНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд Брайтон 3:2 Эвертон
Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон
Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Борнмут 0:0 Норвич
Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|28 - 10
|35
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 8
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 15
|17
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 23
|9
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 28
|8
Эвертон
94.2% (129)
Ничья
3.6% (5)
Норвич
2.2% (3)
2:0 Эвертон
46.7% (64)
2:1 Эвертон
24.8% (34)
1:0 Эвертон
14.6% (20)
3:0 Эвертон
3.6% (5)
3:1 Эвертон
3.6% (5)
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