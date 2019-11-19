Россия: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Ростов
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 8
|36
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 16
|31
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 25
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|9.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 29
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 20
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|18
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|13.
|Тамбов
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Рубин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|8 - 17
|17
|15.
|Ахмат
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|16.
|Сочи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
Динамо Москва
19.6% (9)
Ничья
58.7% (27)
Ростов
21.7% (10)
1:1 Ничья
54.3% (25)
1:2 Ростов
17.4% (8)
2:1 Динамо Москва
10.9% (5)
1:0 Динамо Москва
8.7% (4)
0:2 Ростов
4.3% (2)
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