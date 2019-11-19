Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва
Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва
Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов
Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ростов 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 31 - 8 36
2. Локомотив Москва Заявка 16 9 4 3 24 - 16 31
3. ЦСКА Москва Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Краснодар Заявка 16 8 6 2 30 - 18 30
5. Ростов Заявка 16 9 3 4 29 - 25 30
6. Спартак Москва Заявка 16 6 3 7 18 - 16 21
7. Оренбург Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
8. Арсенал Тула Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
9. Урал Заявка 16 5 4 7 21 - 29 19
10. Крылья Советов Заявка 16 5 3 8 18 - 20 18
11. Уфа Заявка 16 4 6 6 13 - 16 18
12. Динамо Москва Заявка 16 4 6 6 12 - 16 18
13. Тамбов Заявка 16 5 2 9 18 - 23 17
14. Рубин Заявка 16 4 5 7 8 - 17 17
15. Ахмат Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
16. Сочи Заявка 16 3 4 9 14 - 23 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 23.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов
    Динамо Москва
    19.6% (9)
    Ничья
    58.7% (27)
    Ростов
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    54.3% (25)
    1:2 Ростов
    17.4% (8)
    2:1 Динамо Москва
    10.9% (5)
    1:0 Динамо Москва
    8.7% (4)
    0:2 Ростов
    4.3% (2)
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