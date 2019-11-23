Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Бёрнли
0' 6'
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
21
Кико
Фемения
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
7
Делофеу
Херард
18
Грэй
Андре
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Уотфорд
3-4-1-2
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут
Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Уотфорд 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:0 Уотфорд Уотфорд 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Бёрнли Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Уотфорд 3:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Уотфорд Бёрнли 2:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Бёрнли
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 11 2 0 28 - 10 35
2. Лестер 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 8 27
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Арсенал 0:0 Заявка 13 4 6 3 16 - 17 18
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
7. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
8. Борнмут 0:0 Заявка 13 4 5 4 15 - 15 17
9. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 15 17
10. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
11. Бёрнли 0:0 Заявка 13 4 4 5 17 - 18 16
12. Брайтон 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
15. Эвертон 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 18 15
16. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 29 9
19. Уотфорд 0:0 Заявка 13 1 6 6 8 - 23 9
20. Норвич 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 28 8
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Уотфорд: 82%, Бёрнли: 18%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 4'
    Шанс получает Доусон Крэйг из команды Уотфорд, но удар головой идет мимо
  • 4'
    Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Хендрик Джефф наказан за толчок Хьюз Уилл
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бёрнли начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Бёрнли
Уотфорд
54.7% (75)
Ничья
35.8% (49)
Бёрнли
9.5% (13)
1:1 Ничья
29.2% (40)
2:1 Уотфорд
25.5% (35)
1:0 Уотфорд
22.6% (31)
1:2 Бёрнли
5.8% (8)
2:0 Уотфорд
4.4% (6)
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