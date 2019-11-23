Англия: Премьер-лига 2019-2020
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Викарадж Роад
Бёрнли
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
18
Грэй
Андре
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кико ФеменияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
25 Холебас ХосеПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Масина АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
82 Владение мячом, % 18
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Борнмут
Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|28 - 10
|35
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 8
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|8.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 15
|17
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|11.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|15.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|19.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 23
|9
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 28
|8
Уотфорд
54.7% (75)
Ничья
35.8% (49)
Бёрнли
9.5% (13)
1:1 Ничья
29.2% (40)
2:1 Уотфорд
25.5% (35)
1:0 Уотфорд
22.6% (31)
1:2 Бёрнли
5.8% (8)
2:0 Уотфорд
4.4% (6)
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