Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Уфа
 
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Сочи

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа
Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень
Сочи Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи
Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи 0:0 Уфа Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 31 - 8 36
2. Локомотив Москва Заявка 16 9 4 3 24 - 16 31
3. ЦСКА Москва Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Краснодар Заявка 16 8 6 2 30 - 18 30
5. Ростов Заявка 16 9 3 4 29 - 25 30
6. Спартак Москва Заявка 16 6 3 7 18 - 16 21
7. Оренбург Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
8. Арсенал Тула Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
9. Урал Заявка 16 5 4 7 21 - 29 19
10. Крылья Советов Заявка 16 5 3 8 18 - 20 18
11. Уфа Заявка 16 4 6 6 13 - 16 18
12. Динамо Москва Заявка 16 4 6 6 12 - 16 18
13. Тамбов Заявка 16 5 2 9 18 - 23 17
14. Рубин Заявка 16 4 5 7 8 - 17 17
15. Ахмат Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
16. Сочи Заявка 16 3 4 9 14 - 23 13
Прогнозы на матч Уфа - Сочи
Уфа
74.5% (41)
Ничья
16.4% (9)
Сочи
9.1% (5)
1:0 Уфа
41.8% (23)
2:1 Уфа
29.1% (16)
1:1 Ничья
12.7% (7)
1:2 Сочи
7.3% (4)
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