Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Тамбов 3:0 Уфа
Сочи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 8
|36
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 16
|31
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 25
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|9.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 29
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 20
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|18
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|13.
|Тамбов
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Рубин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|8 - 17
|17
|15.
|Ахмат
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|16.
|Сочи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
Уфа
74.5% (41)
Ничья
16.4% (9)
Сочи
9.1% (5)
1:0 Уфа
41.8% (23)
2:1 Уфа
29.1% (16)
1:1 Ничья
12.7% (7)
1:2 Сочи
7.3% (4)
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