Англия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 12 11 1 0 28 - 10 34
2. Лестер Заявка 12 8 2 2 29 - 8 26
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
6. Арсенал Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Борнмут Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9. Вулверхэмптон Заявка 12 3 7 2 16 - 15 16
10. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Брайтон Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
13. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
14. Эвертон Заявка 12 4 2 6 13 - 18 14
15. Тоттенхэм Заявка 12 3 5 4 18 - 17 14
16. Вест Хэм Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон Заявка 12 2 2 8 11 - 29 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
5.1% (2)
Ливерпуль
94.9% (37)
1:2 Ливерпуль
43.6% (17)
1:3 Ливерпуль
20.5% (8)
0:2 Ливерпуль
17.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (2)
0:3 Ливерпуль
5.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...