Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Ливерпуль
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =4 -11Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =1 -2Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Кубок Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Кристал Пэлас 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 10
|34
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 8
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|8.
|Борнмут
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 29
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
5.1% (2)
Ливерпуль
94.9% (37)
1:2 Ливерпуль
43.6% (17)
1:3 Ливерпуль
20.5% (8)
0:2 Ливерпуль
17.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (2)
0:3 Ливерпуль
5.1% (2)
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