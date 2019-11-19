Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов
Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 31 - 8 36
2. Локомотив Москва Заявка 16 9 4 3 24 - 16 31
3. ЦСКА Москва Заявка 16 9 3 4 24 - 16 30
4. Краснодар Заявка 16 8 6 2 30 - 18 30
5. Ростов Заявка 16 9 3 4 29 - 25 30
6. Спартак Москва Заявка 16 6 3 7 18 - 16 21
7. Оренбург Заявка 16 5 4 7 20 - 22 19
8. Арсенал Тула Заявка 16 5 4 7 17 - 21 19
9. Урал Заявка 16 5 4 7 21 - 29 19
10. Крылья Советов Заявка 16 5 3 8 18 - 20 18
11. Уфа Заявка 16 4 6 6 13 - 16 18
12. Динамо Москва Заявка 16 4 6 6 12 - 16 18
13. Тамбов Заявка 16 5 2 9 18 - 23 17
14. Рубин Заявка 16 4 5 7 8 - 17 17
15. Ахмат Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
16. Сочи Заявка 16 3 4 9 14 - 23 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 24.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов
    ЦСКА Москва
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Крылья Советов
    1.9% (1)
    2:0 ЦСКА Москва
    46.2% (24)
    2:1 ЦСКА Москва
    28.8% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    9.6% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    9.6% (5)
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