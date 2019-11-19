Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =3 -10Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов
Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 8
|36
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 16
|31
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 16
|30
|4.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 18
|30
|5.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 25
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 16
|21
|7.
|Оренбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|9.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 29
|19
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 20
|18
|11.
|Уфа
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 16
|18
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 16
|18
|13.
|Тамбов
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|14.
|Рубин
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|8 - 17
|17
|15.
|Ахмат
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|16.
|Сочи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
ЦСКА Москва
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Крылья Советов
1.9% (1)
2:0 ЦСКА Москва
46.2% (24)
2:1 ЦСКА Москва
28.8% (15)
1:0 ЦСКА Москва
9.6% (5)
3:1 ЦСКА Москва
9.6% (5)
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