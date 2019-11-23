Польша: Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
2:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Kolporter Arena
Ракув
1:0
4' Гол в свои воротаKamil Piatkowski
2:0
26' ПенальтиКовачевич Аднан
36' Желтая карточкаГардавски Михаэль
88
Marek
Koziol
33
Маркес
Иван
19
Andres
Lioi
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
17
Petr
Schwarz
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andres LioiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
-
39 Пачинда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
4'
1:0
26'
2:0
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув
Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Погонь Щецин
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|3.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|4.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|5.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Висла Плоцк
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лех
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|10.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|11.
|Ракув
|0:2
|16
|6
|1
|9
|17 - 23
|19
|12.
|Гурник Забже
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Корона Кельце
|2:0
|16
|4
|3
|9
|9 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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