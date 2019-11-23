Польша: Экстракласса 2019-2020

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Корона Кельце
2:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Ракув
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Kamil Piatkowski
2:0
26' Пенальти
Ковачевич Аднан
36' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
47'
88
Marek
Koziol
22
Mateusz
Spychala
5
Ковачевич
Аднан
33
Маркес
Иван
11
Гардавски
Михаэль
7
Marcin
Cebula
6
Ognjen
Gnjatic
14
Jakub
Zubrowski
19
Andres
Lioi
72
Пападопулос
Михал
23
Джюранович
Урош
29
Шумски
Якуб
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
4
Kamil
Piatkowski
10
Сапала
Игор
18
Бабенко
Руслан
23
Кун
Патрик
17
Petr
Schwarz
9
Sebastian
Musiolik
11
Bryan
Nouvier
Корона Кельце
4-4-2
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

4'
Kamil Piatkowski
1:0
26'
Ковачевич Аднан
2:0
36'
Гардавски Михаэль
 
46'
 
Piotr Malinowski
Emir Azemovic
46'
 
Щепаньски Милош
Бабенко Руслан

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Корона Кельце Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Легия Ракув 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Витесс Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Корона Кельце
Ракув Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув LKS Lodz1 2:0 Ракув
Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Погонь Щецин 15 8 4 3 17 - 12 28
3. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
4. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
5. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Висла Плоцк 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лех 16 6 5 5 27 - 18 23
9. Лехия Гданьск 15 5 6 4 17 - 15 21
10. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
11. Ракув 0:2 16 6 1 9 17 - 23 19
12. Гурник Забже 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Корона Кельце 2:0 16 4 3 9 9 - 19 15
14. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ковачевич Аднан из команды Корона Кельце забивает с точки!
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООЛ - Kamil Piatkowski очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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