Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
3:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
28' Желтая карточка
Hubert Matynia
30' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
1:0
37' Гол
Букса Адам
2:0
67' Гол
Спиридонович Срдан
69' Желтая карточка
Andre Martins1
3:0
74' Пенальти
Букса Адам
3:1
82' Гол
Jaroslaw Niezgoda
90'+5
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
10
Спиридонович
Срдан
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
9
Фронччак
Адам
18
Букса
Адам
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
24
Andre
Martins1
8
Гвилия
Валериане
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
18
Новиковас
Арвидас
11
Jaroslaw
Niezgoda
Погонь Щецин
4-1-4-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

28'
Hubert Matynia
 
30'
Триантафиллопулос Костас
 
37'
Букса Адам
(David Stec)
1:0
46'
 
Michal Karbownik
Ветеска Матеуш
61'
Santeri Hostikka
Фронччак Адам
 
65'
 
Канте Хосе
Вшолек Павел
67'
Спиридонович Срдан
(Букса Адам)
2:0
69'
 
Andre Martins1
74'
Букса Адам
3:0
75'
 
Агра Салвадор
Luquinhas1
82'
3:1
Jaroslaw Niezgoda
87'
Дабровски Дамьян
Спиридонович Срдан
 
90'
Листковски Марчин
Кожуль Звонимир
 

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков
Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Легия 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Легия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса
Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 4 3 20 - 13 31
2. Легия 16 9 2 5 29 - 17 29
3. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
4. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
5. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Висла Плоцк 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Лехия Гданьск 2:1 16 6 6 4 19 - 16 24
8. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
9. Лех 16 6 5 5 27 - 18 23
10. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
11. Ракув 16 6 1 9 17 - 24 19
12. Гурник Забже 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Корона Кельце 16 4 3 9 10 - 19 15
14. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 1:2 4 1 0 3 3 - 5 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Триантафиллопулос Костас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Hubert Matynia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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