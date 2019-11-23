Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
3:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Легия
28' Желтая карточкаHubert Matynia
30' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
1:0
37' ГолБукса Адам
2:0
67' ГолСпиридонович Срдан
69' Желтая карточкаAndre Martins1
3:0
74' ПенальтиБукса Адам
3:1
82' ГолJaroslaw Niezgoda
22
David
Stec
23
Цех
Бенедикт
18
Букса
Адам
22
Вшолек
Павел
82
Luquinhas1
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
28'
37'
1:0
67'
2:0
69'
74'
3:0
82'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков
Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|4
|3
|20 - 13
|31
|2.
|Легия
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|3.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|4.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|5.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Висла Плоцк
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Лехия Гданьск
|2:1
|16
|6
|6
|4
|19 - 16
|24
|8.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|9.
|Лех
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|10.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|11.
|Ракув
|16
|6
|1
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Гурник Забже
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Корона Кельце
|16
|4
|3
|9
|10 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
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