Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
2:1
Перерыв
Стадион: Stadion Energa Gdansk
LKS Lodz1
0:1
9' ГолСобоциньский Ян
14' Желтая карточкаПионтек Лукаш
1:1
23' ГолГараслин Лукаш
2:1
28' ГолПайшау Флавиу
39' Желтая карточкаНалепа Михал
45' Желтая карточкаКубицки Ярослав
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
30 Pawel Zuk
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
20 Pirulo IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
9'
0:1
14'
23'
1:1
28'
2:1
39'
45'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже
Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск
LKS Lodz1 Последние 4 матча: +2 =0 -2LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже LKS Lodz1 2:0 Ракув
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|4
|3
|20 - 13
|31
|2.
|Легия
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|3.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|4.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|5.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Висла Плоцк
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Лехия Гданьск
|2:1
|16
|6
|6
|4
|19 - 16
|24
|8.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|9.
|Лех
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|10.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|11.
|Ракув
|16
|6
|1
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Гурник Забже
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Корона Кельце
|16
|4
|3
|9
|10 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
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