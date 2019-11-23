Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
2:1
Перерыв

Стадион:
LKS Lodz1
0'
0:1
9' Гол
Собоциньский Ян
14' Желтая карточка
Пионтек Лукаш
1:1
23' Гол
Гараслин Лукаш
2:1
28' Гол
Пайшау Флавиу
39' Желтая карточка
Налепа Михал
45' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1
Аломерович
Златан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
6
Кубицки
Ярослав
21
Пешко
Славомир
27
Вольски
Рафал
17
Гараслин
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
29
Maksymilian
Rozwandowicz
2
Собоциньский
Ян
3
Adrian
Klimczak
42
Срнич
Драголюб
19
Тромбка
Михал
28
Пионтек
Лукаш
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
Лехия Гданьск
4-2-3-1
LKS Lodz1
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Собоциньский Ян
14'
 
Пионтек Лукаш
23'
Гараслин Лукаш
(Пешко Славомир)
1:1
28'
Пайшау Флавиу
(Кубицки Ярослав)
2:1
39'
Налепа Михал
 
45'
Кубицки Ярослав
 

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже
Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск
LKS Lodz1 Последние 4 матча: +2 =0 -2
LKS Lodz1 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 LKS Lodz1 LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже LKS Lodz1 2:0 Ракув
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 4 3 20 - 13 31
2. Легия 16 9 2 5 29 - 17 29
3. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
4. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
5. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Висла Плоцк 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Лехия Гданьск 2:1 16 6 6 4 19 - 16 24
8. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
9. Лех 16 6 5 5 27 - 18 23
10. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
11. Ракув 16 6 1 9 17 - 24 19
12. Гурник Забже 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Корона Кельце 16 4 3 9 10 - 19 15
14. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 1:2 4 1 0 3 3 - 5 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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