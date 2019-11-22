Польша: Экстракласса 2019-2020
Гурник Забже
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Эрнест Поль
Висла Плоцк
1:0
11' ГолIgor Angulo
1:1
16' ГолРикардиньо II
19' Желтая карточкаIshmael Baidu
1:2
40' ГолМеребашвили Георгий
45' Желтая карточкаКопач Давид
2:2
71' ГолIgor Angulo
73' Желтая карточкаСекулич Борис
74' Желтая карточкаAlan Uryga
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
17
Igor
Angulo
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Igor AnguloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
11'
1:0
16'
1:1
19'
40'
45'
71'
73'
74'
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Пяст
|15
|8
|4
|3
|19 - 11
|28
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|4.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|5.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Висла Плоцк
|2:2
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|9.
|Лех
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Ракув
|15
|6
|1
|8
|17 - 21
|19
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|12.
|Гурник Забже
|2:2
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Корона Кельце
|15
|3
|3
|9
|7 - 19
|12
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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