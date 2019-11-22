Польша: Экстракласса 2019-2020

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Гурник Забже
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
11' Гол
Igor Angulo
1:1
16' Гол
Рикардиньо II
19' Желтая карточка
Ishmael Baidu
1:2
40' Гол
Меребашвили Георгий
45' Желтая карточка
Копач Давид
2:2
71' Гол
Igor Angulo
73' Желтая карточка
Секулич Борис
74' Желтая карточка
Alan Uryga
90'+5
84
Чуды
Мартин
3
Секулич
Борис
23
Матрас
Матеуш
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
7
Копач
Давид
22
Матушек
Шимон
44
Баинович
Филип
11
Ishmael
Baidu
9
Jesus
Jimenez
17
Igor
Angulo
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
7
Томасик
Пётр
21
Рикардиньо
II
Гурник Забже
4-4-2
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

11'
Igor Angulo
1:0
16'
1:1
Рикардиньо II
(Марцьяник Михал)
19'
Ishmael Baidu
 
40'
1:2
Меребашвили Георгий
45'
Копач Давид
 
55'
 
Сахити Суад
Томасик Пётр
59'
Lukasz Wolsztynski
Ishmael Baidu
 
59'
Alasana Manneh
Баинович Филип
 
66'
 
Кусвик Гжегож
Рикардиньо II
71'
Igor Angulo
(Lukasz Wolsztynski)
2:2
73'
Секулич Борис
 
74'
 
Alan Uryga
90'
 
Olaf Nowak
Меребашвили Георгий

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст LKS Lodz1 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Лех Polonia Sroda 0:6 Гурник Забже Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Корона Кельце Ягеллония 3:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Ракув Висла Краков 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Медзь 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония
Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Экстракласса
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:2 Гурник Забже First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Пяст 15 8 4 3 19 - 11 28
3. Погонь Щецин 15 8 4 3 17 - 12 28
4. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
5. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Висла Плоцк 2:2 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лехия Гданьск 15 5 6 4 17 - 15 21
9. Лех 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Ракув 15 6 1 8 17 - 21 19
11. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
12. Гурник Забже 2:2 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Корона Кельце 15 3 3 9 7 - 19 12
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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