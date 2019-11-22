Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лех
3:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
27' Желтая карточка
Соколовски Патрик
30' Желтая карточка
Гумни Роберт
1:0
45' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
2:0
56' Гол
Гюткьяр Кристиан
3:0
90' Гол
Амарал Жоау
90' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
90' Желтая карточка
Амарал Жоау
90' Желтая карточка
Киркесков Миккель
90'+9
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
7
Юзвяк
Камиль
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
9
Гюткьяр
Кристиан
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
88
Корун
Урош
34
Маларчик
Пётр
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
19
Sebastian
Milewski
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
9
Пажишек
Пётр
Лех
4-4-1-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Соколовски Патрик
30'
Гумни Роберт
 
45'
Гюткьяр Кристиан
1:0
54'
 
Тушыньски Патрык
Бадиа Жерар
56'
Гюткьяр Кристиан
(Костевич Владимир)
2:0
62'
 
Стечик Доминик
Пажишек Пётр
66'
Tomasz Dejewski
Гумни Роберт
 
73'
Амарал Жоау
Пухач Тымотеуш
 
78'
 
Кончковски Мартин
Sebastian Milewski
81'
Клупс Тымотеуш
Юзвяк Камиль
 
90'
Амарал Жоау
(Тиба Педру)
3:0
90'
 
Рыманяк Бартош
90'
Амарал Жоау
 
90'
 
Киркесков Миккель

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин
Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце
Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Пяст 1:1 Лех Экстракласса Пяст 1:0 Лех Экстракласса Пяст 4:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса
Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 15 9 2 4 28 - 14 29
2. Погонь Щецин 15 8 4 3 17 - 12 28
3. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
4. Краковия 15 8 3 4 22 - 14 27
5. Шлёнск 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Висла Плоцк 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Ягеллония 15 6 5 4 25 - 20 23
8. Лех 16 6 5 5 27 - 18 23
9. Лехия Гданьск 15 5 6 4 17 - 15 21
10. Ракув 15 6 1 8 17 - 21 19
11. Заглембе Любин 15 5 4 6 25 - 23 19
12. Гурник Забже 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Арка Гдыня 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Корона Кельце 15 3 3 9 7 - 19 12
15. Висла Краков 15 3 2 10 14 - 26 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан из команды Лех забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Соколовски Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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