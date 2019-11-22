Польша: Экстракласса 2019-2020
27' Желтая карточкаСоколовски Патрик
30' Желтая карточкаГумни Роберт
1:0
45' ПенальтиГюткьяр Кристиан
2:0
56' ГолГюткьяр Кристиан
3:0
90' ГолАмарал Жоау
90' Желтая карточкаРыманяк Бартош
90' Желтая карточкаАмарал Жоау
90' Желтая карточкаКиркесков Миккель
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
88
Корун
Урош
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
30'
45'
1:0
56'
90'
3:0
90'
90'
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|15
|9
|2
|4
|28 - 14
|29
|2.
|Погонь Щецин
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|3.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|4.
|Краковия
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|5.
|Шлёнск
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Висла Плоцк
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Ягеллония
|15
|6
|5
|4
|25 - 20
|23
|8.
|Лех
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|10.
|Ракув
|15
|6
|1
|8
|17 - 21
|19
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|4
|6
|25 - 23
|19
|12.
|Гурник Забже
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Арка Гдыня
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Корона Кельце
|15
|3
|3
|9
|7 - 19
|12
|15.
|Висла Краков
|15
|3
|2
|10
|14 - 26
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
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