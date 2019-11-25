Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Заглембе Любин
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
5
Гол
Януш
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
9 Рубио
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Сульич АсмирПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
17 Patryk SzyszНападающий
-
-
55 Damian Oko
-
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин
Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия
Последние игры между собой
Краковия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|4
|3
|20 - 13
|31
|2.
|Шлёнск
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|3.
|Легия
|16
|9
|2
|5
|29 - 17
|29
|4.
|Краковия
|0:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|Пяст
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Висла Плоцк
|16
|8
|3
|5
|22 - 24
|27
|7.
|Ягеллония
|16
|7
|5
|4
|27 - 20
|26
|8.
|Лехия Гданьск
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|9.
|Лех
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|16
|5
|5
|6
|25 - 23
|20
|11.
|Ракув
|16
|6
|1
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Гурник Забже
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|13.
|Корона Кельце
|16
|4
|3
|9
|10 - 19
|15
|14.
|Арка Гдыня
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|15.
|Висла Краков
|16
|3
|2
|11
|15 - 28
|11
|16.
|ЛКС Лодзь
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|17.
|LKS Lodz1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
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