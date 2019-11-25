Польша: Экстракласса 2019-2020

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Краковия
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Заглембе Любин
0' 17'
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
11
Вдовяк
Матеуш
5
Гол
Януш
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
12
Флоренц
Конрад
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
21
Bartosz
Bialek
Краковия
4-1-4-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин
Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже Висла Краков 0:1 Краковия Краковия 4:2 Ягеллония Краковия 1:2 Легия Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия

Последние игры между собой

Краковия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 4 3 20 - 13 31
2. Шлёнск 16 8 6 2 23 - 15 30
3. Легия 16 9 2 5 29 - 17 29
4. Краковия 0:0 16 8 4 4 22 - 14 28
5. Пяст 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Висла Плоцк 16 8 3 5 22 - 24 27
7. Ягеллония 16 7 5 4 27 - 20 26
8. Лехия Гданьск 16 6 6 4 20 - 16 24
9. Лех 16 6 5 5 27 - 18 23
10. Заглембе Любин 0:0 16 5 5 6 25 - 23 20
11. Ракув 16 6 1 9 17 - 24 19
12. Гурник Забже 16 3 8 5 16 - 21 17
13. Корона Кельце 16 4 3 9 10 - 19 15
14. Арка Гдыня 16 3 4 9 12 - 25 13
15. Висла Краков 16 3 2 11 15 - 28 11
16. ЛКС Лодзь 12 2 2 8 13 - 23 8
17. LKS Lodz1 4 1 0 3 3 - 6 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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