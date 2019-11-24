Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
Позже
Стадион: Ceres Park
Брондбю
29
Блуме
Брор
14
Менса
Кевин
13
Ларссон
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ларссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +11 =3 -6Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген
Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =0 -9Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс
Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен Орхус 1:0 Брондбю САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|13
|2
|1
|25 - 7
|41
|2.
|Копенгаген
|17
|12
|2
|3
|32 - 19
|38
|3.
|Брондбю
|16
|10
|1
|5
|33 - 22
|31
|4.
|Орхус
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|5.
|Оденсе
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|6.
|Ольборг
|17
|7
|3
|7
|28 - 20
|24
|7.
|Нордшелланн
|17
|7
|3
|7
|30 - 27
|24
|8.
|Раннерс
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|9.
|Люнгбю
|17
|7
|2
|8
|23 - 31
|23
|10.
|Сённерйюск
|17
|4
|7
|6
|21 - 28
|19
|11.
|Хорсенс
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|12.
|Хобро
|17
|2
|8
|7
|18 - 25
|14
|13.
|Эсбьерг
|17
|3
|4
|10
|15 - 28
|13
|14.
|Силькеборг
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
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