Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
 
Позже

Стадион:
Брондбю
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
37
Sebastian
Hausner
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
19
Morten
Frendrup
13
Ларссон
Юхан
7
Кайзер
Доминик
3
Юнг
Антони
20
Вильчек
Камиль
27
Хедлунд
Симон
Орхус
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген
Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус Оденсе 1:2 Орхус Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Брондбю 2:1 Эсбьерг Силькеборг 0:1 Брондбю Брондбю 0:1 Сённерйюск Брондбю 5:2 Раннерс
Люнгбю 0:3 Брондбю Брондбю 3:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Брондбю Скив 2:3 Брондбю Эсбьерг 3:1 Брондбю Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю

Последние игры между собой

Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю 0:3 Орхус Суперлига Дании Брондбю 2:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании
Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен Орхус 1:0 Брондбю САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 13 2 1 25 - 7 41
2. Копенгаген 17 12 2 3 32 - 19 38
3. Брондбю 16 10 1 5 33 - 22 31
4. Орхус 16 8 2 6 26 - 18 26
5. Оденсе 16 8 2 6 26 - 18 26
6. Ольборг 17 7 3 7 28 - 20 24
7. Нордшелланн 17 7 3 7 30 - 27 24
8. Раннерс 17 7 3 7 28 - 26 24
9. Люнгбю 17 7 2 8 23 - 31 23
10. Сённерйюск 17 4 7 6 21 - 28 19
11. Хорсенс 17 5 3 9 14 - 30 18
12. Хобро 17 2 8 7 18 - 25 14
13. Эсбьерг 17 3 4 10 15 - 28 13
14. Силькеборг 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...