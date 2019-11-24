Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Сидбанк Парк
Люнгбю
0:1
19' ГолШиембе Кевин
1:1
23' ГолЯкобсен Кристиан II
29
Victor
Ekani
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
23 Mads Hansen2
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
11 Andre RielНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
23'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =6 -7Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг
Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю
Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|13
|2
|1
|25 - 7
|41
|2.
|Копенгаген
|16
|11
|2
|3
|30 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|16
|10
|1
|5
|33 - 22
|31
|4.
|Орхус
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|5.
|Оденсе
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|6.
|Нордшелланн
|17
|7
|3
|7
|30 - 27
|24
|7.
|Раннерс
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|8.
|Люнгбю
|1:1
|17
|7
|2
|8
|22 - 30
|23
|9.
|Ольборг
|16
|6
|3
|7
|24 - 20
|21
|10.
|Сённерйюск
|1:1
|17
|4
|7
|6
|20 - 27
|19
|11.
|Хорсенс
|16
|5
|3
|8
|14 - 26
|18
|12.
|Хобро
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|13.
|Эсбьерг
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|14.
|Силькеборг
|16
|1
|4
|11
|21 - 40
|7
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