Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Сённерйюск
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Люнгбю
0'
0:1
19' Гол
Шиембе Кевин
1:1
23' Гол
Якобсен Кристиан II
29'
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
26
Бангор
Патрик
5
Люикс
Кес
2
Stefan
Gartenmann
29
Victor
Ekani
77
Хассан
Рилван
8
Якобсен
Кристиан
II
6
Йонссон
Эггерт
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
9
Фосгаард
Лассе
21
Kasper
Enghardt
30
Ромер
Марсель
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
8
Gustav
Marcussen
Сённерйюск
4-1-4-1
Люнгбю
3-4-1-2

Ход матча

19'
0:1
Шиембе Кевин
(Чорлу Резан)
23'
Якобсен Кристиан II
(Рохас Марко)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг
Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю Видовре 2:4 Сённерйюск Хобро 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю
Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 9
Люнгбю: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 7
Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 2:1 Сённерйюск Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 13 2 1 25 - 7 41
2. Копенгаген 16 11 2 3 30 - 18 35
3. Брондбю 16 10 1 5 33 - 22 31
4. Орхус 16 8 2 6 26 - 18 26
5. Оденсе 16 8 2 6 26 - 18 26
6. Нордшелланн 17 7 3 7 30 - 27 24
7. Раннерс 17 7 3 7 28 - 26 24
8. Люнгбю 1:1 17 7 2 8 22 - 30 23
9. Ольборг 16 6 3 7 24 - 20 21
10. Сённерйюск 1:1 17 4 7 6 20 - 27 19
11. Хорсенс 16 5 3 8 14 - 26 18
12. Хобро 16 2 8 6 17 - 23 14
13. Эсбьерг 16 2 4 10 13 - 27 10
14. Силькеборг 16 1 4 11 21 - 40 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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