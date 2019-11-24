Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Копенгаген
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Хобро
0'
0:0
30' Не забитый пенальти
Emmanuel Sabbi
0:1
31' Гол
Imed Louati1
32'
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
17
Бартолец
Карло
11
Дарами
Мохаммед
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
7
Фишер
Виктор
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
8
Путрос
Франс
Диа
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
12
Дамборг
Йонас
14
Педерсен
Миккель
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
17
Бабаян
Эдгар
9
Imed
Louati1
Копенгаген
4-4-2
Хобро
4-2-3-1

Ход матча

30'
0:0
Emmanuel Sabbi
31'
0:1
Imed Louati1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн
Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда
Хобро Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро
Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Хобро 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Хобро 0:2 Копенгаген Суперлига Дании
Копенгаген 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 4:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Хобро Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хобро Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:3 Хобро Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 13 2 1 25 - 7 41
2. Копенгаген 0:1 17 11 2 4 30 - 19 35
3. Брондбю 16 10 1 5 33 - 22 31
4. Орхус 16 8 2 6 26 - 18 26
5. Оденсе 16 8 2 6 26 - 18 26
6. Ольборг 17 7 3 7 28 - 20 24
7. Нордшелланн 17 7 3 7 30 - 27 24
8. Раннерс 17 7 3 7 28 - 26 24
9. Люнгбю 17 7 2 8 23 - 31 23
10. Сённерйюск 17 4 7 6 21 - 28 19
11. Хорсенс 17 5 3 9 14 - 30 18
12. Хобро 1:0 17 3 8 6 18 - 23 17
13. Эсбьерг 17 3 4 10 15 - 28 13
14. Силькеборг 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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