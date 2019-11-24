Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Телья Паркен
Хобро
0:0
30' Не забитый пенальтиEmmanuel Sabbi
0:1
31' ГолImed Louati1
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
0:0
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн
Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда
Хобро Последние 20 матчей: +3 =10 -7Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро
Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|13
|2
|1
|25 - 7
|41
|2.
|Копенгаген
|0:1
|17
|11
|2
|4
|30 - 19
|35
|3.
|Брондбю
|16
|10
|1
|5
|33 - 22
|31
|4.
|Орхус
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|5.
|Оденсе
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|6.
|Ольборг
|17
|7
|3
|7
|28 - 20
|24
|7.
|Нордшелланн
|17
|7
|3
|7
|30 - 27
|24
|8.
|Раннерс
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|9.
|Люнгбю
|17
|7
|2
|8
|23 - 31
|23
|10.
|Сённерйюск
|17
|4
|7
|6
|21 - 28
|19
|11.
|Хорсенс
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|12.
|Хобро
|1:0
|17
|3
|8
|6
|18 - 23
|17
|13.
|Эсбьерг
|17
|3
|4
|10
|15 - 28
|13
|14.
|Силькеборг
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
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