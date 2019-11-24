Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: JYSK Park Зрители: 2876
Эсбьерг
1:0
30' ГолШварц Ронни
59' Желтая карточкаДауда Мохаммед
61' Желтая карточкаSimon Jakobsen
1:1
67' ГолКауко Йони
1:2
70' ГолДауда Мохаммед
85' Желтая карточкаЛунги Якоб
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
Ход матча
30'
1:0
59'
61'
67'
1:1
70'
1:2
85'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг
Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Эсбьерг 5:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Силькеборг Кубок Эсбьерг 2:1 Силькеборг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Эсбьерг САС Лигаен Силькеборг 2:3 Эсбьерг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|13
|2
|1
|25 - 7
|41
|2.
|Копенгаген
|16
|11
|2
|3
|30 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|16
|10
|1
|5
|33 - 22
|31
|4.
|Орхус
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|5.
|Оденсе
|16
|8
|2
|6
|26 - 18
|26
|6.
|Ольборг
|2:0
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|7.
|Нордшелланн
|17
|7
|3
|7
|30 - 27
|24
|8.
|Раннерс
|17
|7
|3
|7
|28 - 26
|24
|9.
|Люнгбю
|17
|7
|2
|8
|23 - 31
|23
|10.
|Сённерйюск
|17
|4
|7
|6
|21 - 28
|19
|11.
|Хорсенс
|0:2
|17
|5
|3
|9
|14 - 28
|18
|12.
|Хобро
|16
|2
|8
|6
|17 - 23
|14
|13.
|Эсбьерг
|2:1
|17
|3
|4
|10
|15 - 28
|13
|14.
|Силькеборг
|1:2
|17
|1
|4
|12
|22 - 42
|7
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