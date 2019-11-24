Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 2876
Эсбьерг
0'
1:0
30' Гол
Шварц Ронни
59' Желтая карточка
Дауда Мохаммед
61' Желтая карточка
Simon Jakobsen
1:1
67' Гол
Кауко Йони
1:2
70' Гол
Дауда Мохаммед
85' Желтая карточка
Лунги Якоб
90'+1
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
14
Деннис
Флинта
4
Simon
Jakobsen
6
Меллер
Фредерик
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
25
Бринч
Йеппе
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
26
Mathias
Kristensen1
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
Силькеборг
4-1-4-1
Эсбьерг
4-4-2

Ход матча

30'
Шварц Ронни
(Jeppe Okkels)
1:0
59'
 
Дауда Мохаммед
61'
 
Соири Пюрю
Mathias Kristensen1
61'
Simon Jakobsen
 
67'
1:1
Кауко Йони
(Аниембе Даниэль)
70'
1:2
Дауда Мохаммед
(Яковенко Юрий)
78'
Махолли Шкодран
Лесняк Филип
 
78'
Mads Kaalund III
Nicolai Vallys
 
81'
 
Рёйкьер Никлас
Дауда Мохаммед
85'
 
Лунги Якоб
88'
Emil Holten
Кроне Свенн
 
90'
 
Транберг Виктор
Кауко Йони

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг
Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг
Эсбьерг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Эсбьерг: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Эсбьерг 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Силькеборг Суперлиген Силькеборг 1:0 Эсбьерг Суперлиген Силькеборг 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Эсбьерг 5:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Силькеборг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Эсбьерг САС Лигаен Эсбьерг 2:0 Силькеборг Кубок Эсбьерг 2:1 Силькеборг САС Лигаен Эсбьерг 4:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Эсбьерг САС Лигаен Силькеборг 2:3 Эсбьерг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 13 2 1 25 - 7 41
2. Копенгаген 16 11 2 3 30 - 18 35
3. Брондбю 16 10 1 5 33 - 22 31
4. Орхус 16 8 2 6 26 - 18 26
5. Оденсе 16 8 2 6 26 - 18 26
6. Ольборг 2:0 17 7 3 7 26 - 20 24
7. Нордшелланн 17 7 3 7 30 - 27 24
8. Раннерс 17 7 3 7 28 - 26 24
9. Люнгбю 17 7 2 8 23 - 31 23
10. Сённерйюск 17 4 7 6 21 - 28 19
11. Хорсенс 0:2 17 5 3 9 14 - 28 18
12. Хобро 16 2 8 6 17 - 23 14
13. Эсбьерг 2:1 17 3 4 10 15 - 28 13
14. Силькеборг 1:2 17 1 4 12 22 - 42 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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