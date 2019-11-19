Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов
Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Спартак Москва Кубок Матч Премьер Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 12 3 2 33 - 9 39
2. Локомотив Москва Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 25 - 16 33
4. Краснодар Заявка 17 9 6 2 32 - 19 33
5. Ростов Заявка 17 9 3 5 30 - 27 30
6. Спартак Москва Заявка 17 6 4 7 18 - 16 22
7. Динамо Москва Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
8. Урал Заявка 17 5 5 7 21 - 29 20
9. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
10. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11. Уфа Заявка 17 4 7 6 14 - 17 19
12. Крылья Советов Заявка 17 5 3 9 18 - 21 18
13. Ахмат Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
14. Тамбов Заявка 17 5 2 10 20 - 26 17
15. Рубин Заявка 17 4 5 8 9 - 19 17
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
    Зенит
    74.1% (43)
    Ничья
    15.5% (9)
    Спартак Москва
    10.3% (6)
    2:1 Зенит
    25.9% (15)
    2:0 Зенит
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    3:1 Зенит
    10.3% (6)
    1:0 Зенит
    6.9% (4)
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