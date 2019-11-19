Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Спартак Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов
Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Спартак Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва 3:1 Зенит Премьер-лига Зенит 5:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 5:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 3:4 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Спартак Москва Премьер-лига Зенит 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Зенит Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 9
|39
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 16
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 19
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 27
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 16
|22
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|8.
|Урал
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 21
|18
|13.
|Ахмат
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 26
|17
|15.
|Рубин
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 19
|17
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Зенит
74.1% (43)
Ничья
15.5% (9)
Спартак Москва
10.3% (6)
2:1 Зенит
25.9% (15)
2:0 Зенит
12.1% (7)
1:1 Ничья
10.3% (6)
3:1 Зенит
10.3% (6)
1:0 Зенит
6.9% (4)
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