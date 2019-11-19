Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Уфа
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =3 -10ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит
Оренбург 0:1 Крылья Советов Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе
Уфа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 9
|39
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 16
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 19
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 27
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 16
|22
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|8.
|Урал
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 21
|18
|13.
|Ахмат
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 26
|17
|15.
|Рубин
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 19
|17
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Крылья Советов
73.1% (38)
Ничья
21.2% (11)
Уфа
5.8% (3)
1:0 Крылья Советов
32.7% (17)
2:1 Крылья Советов
28.8% (15)
1:1 Ничья
11.5% (6)
2:0 Крылья Советов
9.6% (5)
0:0 Ничья
5.8% (3)
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