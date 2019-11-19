Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Уфа

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит
Оренбург 0:1 Крылья Советов Сочи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Тамбов Торпедо Москва 2:0 Крылья Советов Ахмат 1:1 Крылья Советов Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе
Уфа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа
Тамбов 3:0 Уфа Уфа 1:1 ЦСКА Москва Уфа 0:1 Ахмат Рубин 0:0 Уфа Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Уфа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Уфа 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 12 3 2 33 - 9 39
2. Локомотив Москва Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 25 - 16 33
4. Краснодар Заявка 17 9 6 2 32 - 19 33
5. Ростов Заявка 17 9 3 5 30 - 27 30
6. Спартак Москва Заявка 17 6 4 7 18 - 16 22
7. Динамо Москва Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
8. Урал Заявка 17 5 5 7 21 - 29 20
9. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
10. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11. Уфа Заявка 17 4 7 6 14 - 17 19
12. Крылья Советов Заявка 17 5 3 9 18 - 21 18
13. Ахмат Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
14. Тамбов Заявка 17 5 2 10 20 - 26 17
15. Рубин Заявка 17 4 5 8 9 - 19 17
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Уфа

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Уфа
    Крылья Советов
    73.1% (38)
    Ничья
    21.2% (11)
    Уфа
    5.8% (3)
    1:0 Крылья Советов
    32.7% (17)
    2:1 Крылья Советов
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    2:0 Крылья Советов
    9.6% (5)
    0:0 Ничья
    5.8% (3)
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