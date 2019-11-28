Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Норвич
 
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Арсенал

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед
Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал

Последние игры между собой

Норвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал 2:1 Норвич Кубок лиги Арсенал 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Норвич 0:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 4:1 Норвич Премьер-лига Арсенал 3:1 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 12 1 0 30 - 11 37
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 1 3 37 - 14 28
4. Челси Заявка 13 8 2 3 28 - 19 26
5. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
6. Бёрнли Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
10. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Борнмут Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
12. Брайтон Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
13. Кристал Пэлас Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
14. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 11 - 20 15
15. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
16. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
17. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 16 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Норвич - Арсенал
    Норвич
    4.2% (2)
    Ничья
    12.5% (6)
    Арсенал
    83.3% (40)
    1:2 Арсенал
    45.8% (22)
    0:2 Арсенал
    16.7% (8)
    1:3 Арсенал
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Арсенал
    6.3% (3)
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