Англия: Премьер-лига 2019-2020
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Арсенал
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +6 =2 -12Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд Брайтон 2:0 Норвич Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед
Борнмут 0:0 Норвич Норвич 1:5 Астон Вилла Кристал Пэлас 2:0 Норвич Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =7 -5Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон
Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал
Последние игры между собой
Норвич: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 11
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|37 - 14
|28
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Борнмут
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Норвич
4.2% (2)
Ничья
12.5% (6)
Арсенал
83.3% (40)
1:2 Арсенал
45.8% (22)
0:2 Арсенал
16.7% (8)
1:3 Арсенал
8.3% (4)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:1 Арсенал
6.3% (3)
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