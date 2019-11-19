Россия: Премьер-лига 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва
Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Сочи Арсенал Тула 1:2 Елгава Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Краснодар 2:0 Арсенал Тула Факел 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Урал Зенит 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Арсенал Тула 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа Тамбов 0:1 Арсенал Тула Нефтчи 3:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 12 3 2 33 - 9 39
2. Локомотив Москва Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 25 - 16 33
4. Краснодар Заявка 17 9 6 2 32 - 19 33
5. Ростов Заявка 17 9 3 5 30 - 27 30
6. Спартак Москва Заявка 17 6 4 7 18 - 16 22
7. Динамо Москва Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
8. Урал Заявка 17 5 5 7 21 - 29 20
9. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
10. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11. Уфа Заявка 17 4 7 6 14 - 17 19
12. Крылья Советов Заявка 17 5 3 9 18 - 21 18
13. Ахмат Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
14. Тамбов Заявка 17 5 2 10 20 - 26 17
15. Рубин Заявка 17 4 5 8 9 - 19 17
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал Тула

    До начала игры, которая состоится 02.12.2019, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула
    ЦСКА Москва
    88.8% (71)
    Ничья
    10% (8)
    Арсенал Тула
    1.3% (1)
    2:1 ЦСКА Москва
    38.8% (31)
    1:0 ЦСКА Москва
    27.5% (22)
    2:0 ЦСКА Москва
    15% (12)
    1:1 Ничья
    7.5% (6)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.5% (2)
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