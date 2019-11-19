Россия: Премьер-лига 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Арсенал Тула
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва
Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Урал 2:2 Арсенал Тула Ахмат 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Сочи Арсенал Тула 1:2 Елгава Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Краснодар 2:0 Арсенал Тула Факел 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Урал Зенит 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Арсенал Тула 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Уфа Тамбов 0:1 Арсенал Тула Нефтчи 3:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Арсенал Тула: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 9
|39
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 16
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 19
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 27
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 16
|22
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|8.
|Урал
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 21
|18
|13.
|Ахмат
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 26
|17
|15.
|Рубин
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 19
|17
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
ЦСКА Москва
88.8% (71)
Ничья
10% (8)
Арсенал Тула
1.3% (1)
2:1 ЦСКА Москва
38.8% (31)
1:0 ЦСКА Москва
27.5% (22)
2:0 ЦСКА Москва
15% (12)
1:1 Ничья
7.5% (6)
3:0 ЦСКА Москва
2.5% (2)
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