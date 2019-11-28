Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Эвертон
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер
Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд
Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 11
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|37 - 14
|28
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Борнмут
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Лестер
91.5% (43)
Ничья
2.1% (1)
Эвертон
6.4% (3)
2:1 Лестер
38.3% (18)
2:0 Лестер
21.3% (10)
3:1 Лестер
10.6% (5)
1:0 Лестер
8.5% (4)
3:2 Лестер
4.3% (2)
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