Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Лестер
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер
Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм Эвертон 2:0 Уотфорд
Брайтон 3:2 Эвертон Эвертон 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:0 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 12 1 0 30 - 11 37
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 1 3 37 - 14 28
4. Челси Заявка 13 8 2 3 28 - 19 26
5. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
6. Бёрнли Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
10. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Борнмут Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
12. Брайтон Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
13. Кристал Пэлас Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
14. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 11 - 20 15
15. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
16. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
17. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
    Лестер
    91.5% (43)
    Ничья
    2.1% (1)
    Эвертон
    6.4% (3)
    2:1 Лестер
    38.3% (18)
    2:0 Лестер
    21.3% (10)
    3:1 Лестер
    10.6% (5)
    1:0 Лестер
    8.5% (4)
    3:2 Лестер
    4.3% (2)
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