Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм начался

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Флек Джон получил желтую карточку от судьи

42' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

42' Пространство открывается для Стивенс Энда , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

41' Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

39' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Адама , обходя своих соперников

38' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

37' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Хендерсон Дин - мяч в ее руках

29' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ландстрем Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

23' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Отличную защиту показывает Патрисиу Руй от команды Вулверхэмптон , не дает пропустить гол своей команде.

15' Стивенс Энда получил желтую карточку от судьи

14' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Флек Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Дендонкер Леандер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

2' Г О О О О Л - Муссе Ли изменил счет на табло!

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля