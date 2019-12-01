Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Вулверхэмптон
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
2' Гол
Муссе Ли
3' Желтая карточка
Дендонкер Леандер
15' Желтая карточка
Стивенс Энда
42' Желтая карточка
Флек Джон
48'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
49
Килмен
Макс
2
Доэрти
Мэтт
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
22
Муссе
Ли
Вулверхэмптон
3-4-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

2'
0:1
Муссе Ли
(Бэлдок Джордж)
3'
Дендонкер Леандер
 
15'
 
Стивенс Энда
42'
 
Флек Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Первая лига Вулверхэмптон 2:0 Шеффилд Юнайтед Первая лига
Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 14 5 6 3 17 - 12 21
6. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
7. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 14 4 7 3 18 - 17 19
8. Бёрнли Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
9. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Арсенал 1:2 Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
12. Борнмут Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
13. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
16. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
17. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
18. Норвич 2:1 Заявка 14 4 1 9 15 - 29 13
19. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 15 - 32 12
20. Уотфорд Заявка 14 1 5 8 9 - 28 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
73% (108)
Ничья
21.6% (32)
Шеффилд Юнайтед
5.4% (8)
2:1 Вулверхэмптон
40.5% (60)
1:0 Вулверхэмптон
20.9% (31)
1:1 Ничья
18.2% (27)
2:0 Вулверхэмптон
7.4% (11)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.4% (5)
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