Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Молинью
Шеффилд Юнайтед
0:1
2' ГолМуссе Ли
3' Желтая карточкаДендонкер Леандер
15' Желтая карточкаСтивенс Энда
42' Желтая карточкаФлек Джон
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
49
Килмен
Макс
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
12
Иган
Джон
22
Муссе
Ли
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
68 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
Ход матча
2'
0:1
15'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Брага 3:3 Вулверхэмптон Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =6 -5Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|7.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 17
|19
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Арсенал
|1:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Борнмут
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|17.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|18.
|Норвич
|2:1 Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 29
|13
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 32
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 28
|8
Вулверхэмптон
73% (108)
Ничья
21.6% (32)
Шеффилд Юнайтед
5.4% (8)
2:1 Вулверхэмптон
40.5% (60)
1:0 Вулверхэмптон
20.9% (31)
1:1 Ничья
18.2% (27)
2:0 Вулверхэмптон
7.4% (11)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.4% (5)
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