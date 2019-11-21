Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:1 Сочи Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 12 3 2 33 - 9 39
2. Локомотив Москва Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 25 - 16 33
4. Краснодар Заявка 17 9 6 2 32 - 19 33
5. Ростов Заявка 17 9 3 5 30 - 27 30
6. Спартак Москва Заявка 17 6 4 7 18 - 16 22
7. Динамо Москва Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
8. Урал Заявка 17 5 5 7 21 - 29 20
9. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
10. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11. Уфа Заявка 17 4 7 6 14 - 17 19
12. Крылья Советов Заявка 17 5 3 9 18 - 21 18
13. Ахмат Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
14. Тамбов Заявка 17 5 2 10 20 - 26 17
15. Рубин Заявка 17 4 5 8 9 - 19 17
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 01.12.2019, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Оренбург
    Сочи
    38.9% (21)
    Ничья
    42.6% (23)
    Оренбург
    18.5% (10)
    1:1 Ничья
    35.2% (19)
    1:0 Сочи
    18.5% (10)
    2:1 Сочи
    16.7% (9)
    0:1 Оренбург
    9.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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