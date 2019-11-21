Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +3 =6 -11Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки
Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 9
|39
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 16
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 19
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 27
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 16
|22
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|8.
|Урал
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 21
|18
|13.
|Ахмат
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 26
|17
|15.
|Рубин
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 19
|17
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Сочи
38.9% (21)
Ничья
42.6% (23)
Оренбург
18.5% (10)
1:1 Ничья
35.2% (19)
1:0 Сочи
18.5% (10)
2:1 Сочи
16.7% (9)
0:1 Оренбург
9.3% (5)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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