Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вест Хэм
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс
Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 11
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|37 - 14
|28
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Борнмут
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Челси
95% (38)
Ничья
5% (2)
Вест Хэм
0% (0)
2:0 Челси
32.5% (13)
2:1 Челси
30% (12)
3:1 Челси
20% (8)
3:0 Челси
5% (2)
3:2 Челси
5% (2)
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