Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс
Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед
Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига
Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 12 1 0 30 - 11 37
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 1 3 37 - 14 28
4. Челси Заявка 13 8 2 3 28 - 19 26
5. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
6. Бёрнли Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
10. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Борнмут Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
12. Брайтон Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
13. Кристал Пэлас Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
14. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 11 - 20 15
15. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
16. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
17. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
    Челси
    95% (38)
    Ничья
    5% (2)
    Вест Хэм
    0% (0)
    2:0 Челси
    32.5% (13)
    2:1 Челси
    30% (12)
    3:1 Челси
    20% (8)
    3:0 Челси
    5% (2)
    3:2 Челси
    5% (2)
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