Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Борнмут
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут
Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 11
|37
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|37 - 14
|28
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Борнмут
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 19
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 20
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Тоттенхэм
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Борнмут
0% (0)
2:0 Тоттенхэм
35.9% (14)
2:1 Тоттенхэм
23.1% (9)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (4)
1:0 Тоттенхэм
7.7% (3)
3:0 Тоттенхэм
7.7% (3)
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