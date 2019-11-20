Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Борнмут

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут
Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
Борнмут 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Борнмут Премьер-лига
Тоттенхэм 4:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:5 Тоттенхэм Премьер-лига Борнмут 0:4 Тоттенхэм Товарищеские матчи Борнмут 0:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 12 1 0 30 - 11 37
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 1 3 37 - 14 28
4. Челси Заявка 13 8 2 3 28 - 19 26
5. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
6. Бёрнли Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
10. Тоттенхэм Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Борнмут Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
12. Брайтон Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
13. Кристал Пэлас Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
14. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 11 - 20 15
15. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
16. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
17. Вест Хэм Заявка 13 3 4 6 16 - 23 13
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Борнмут

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут
    Тоттенхэм
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Борнмут
    0% (0)
    2:0 Тоттенхэм
    35.9% (14)
    2:1 Тоттенхэм
    23.1% (9)
    3:1 Тоттенхэм
    10.3% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    7.7% (3)
    3:0 Тоттенхэм
    7.7% (3)
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