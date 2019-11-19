Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Урал
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов
Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург
Урал Последние 20 матчей: +8 =5 -7Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал
Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат
Последние игры между собой
Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 8
Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 9
|39
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 18
|34
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 16
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 19
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 27
|30
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 16
|22
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|8.
|Урал
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 29
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 24
|19
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|11.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 21
|18
|13.
|Ахмат
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|14.
|Тамбов
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 26
|17
|15.
|Рубин
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|9 - 19
|17
|16.
|Сочи
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 24
|14
Ростов
93.8% (45)
Ничья
0% (0)
Урал
6.3% (3)
2:1 Ростов
41.7% (20)
1:0 Ростов
25% (12)
2:0 Ростов
18.8% (9)
3:1 Ростов
4.2% (2)
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