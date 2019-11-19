Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов
Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург
Урал Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал
Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

Ростов: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 8
Урал 2:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 12 3 2 33 - 9 39
2. Локомотив Москва Заявка 17 10 4 3 27 - 18 34
3. ЦСКА Москва Заявка 17 10 3 4 25 - 16 33
4. Краснодар Заявка 17 9 6 2 32 - 19 33
5. Ростов Заявка 17 9 3 5 30 - 27 30
6. Спартак Москва Заявка 17 6 4 7 18 - 16 22
7. Динамо Москва Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
8. Урал Заявка 17 5 5 7 21 - 29 20
9. Оренбург Заявка 17 5 4 8 21 - 24 19
10. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
11. Уфа Заявка 17 4 7 6 14 - 17 19
12. Крылья Советов Заявка 17 5 3 9 18 - 21 18
13. Ахмат Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
14. Тамбов Заявка 17 5 2 10 20 - 26 17
15. Рубин Заявка 17 4 5 8 9 - 19 17
16. Сочи Заявка 17 3 5 9 15 - 24 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал

    До начала игры, которая состоится 30.11.2019, осталось 2 дня 16 часов 18 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Урал
    Ростов
    93.8% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Урал
    6.3% (3)
    2:1 Ростов
    41.7% (20)
    1:0 Ростов
    25% (12)
    2:0 Ростов
    18.8% (9)
    3:1 Ростов
    4.2% (2)
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