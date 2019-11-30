Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
45' Гол
Заха Уилфрид
55' Желтая карточка
Бардсли Филипп
63'
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
4
Корк
Джек
13
Хендрик
Джефф
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
31
Гуаита
Висенте
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
10
Таунсенд
Андрос
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-2-1

Ход матча

36'
Питерс Эрик
Тэйлор Чарли
 
45'
0:1
Заха Уилфрид
(Дэнн Скотт)
55'
Бардсли Филипп
 
58'
 
Сахо Мамаду
Дэнн Скотт

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси
Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 14 13 1 0 32 - 11 40
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси 0:1 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Тоттенхэм 2:0 Заявка 14 5 5 4 23 - 19 20
6. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Бёрнли 0:1 Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 14 5 3 6 12 - 18 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
12. Борнмут 0:2 Заявка 14 4 4 6 16 - 19 16
13. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Брайтон 0:2 Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
16. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
17. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
18. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
19. Саутгемптон Заявка 13 2 3 8 13 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 13 1 5 7 8 - 26 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
Бёрнли
56.6% (82)
Ничья
37.2% (54)
Кристал Пэлас
6.2% (9)
2:1 Бёрнли
32.4% (47)
1:1 Ничья
31.7% (46)
1:0 Бёрнли
14.5% (21)
2:0 Бёрнли
6.2% (9)
1:2 Кристал Пэлас
4.8% (7)
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