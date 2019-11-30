Англия: Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Терф Мур
Кристал Пэлас
0:1
45' ГолЗаха Уилфрид
55' Желтая карточкаБардсли Филипп
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
34
Келли
Мартин
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
0:1
55'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси
Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Норвич Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 11
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|23 - 19
|20
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 18
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Борнмут
|0:2 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|13.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Брайтон
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|17.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 26
|8
Бёрнли
56.6% (82)
Ничья
37.2% (54)
Кристал Пэлас
6.2% (9)
2:1 Бёрнли
32.4% (47)
1:1 Ничья
31.7% (46)
1:0 Бёрнли
14.5% (21)
2:0 Бёрнли
6.2% (9)
1:2 Кристал Пэлас
4.8% (7)
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