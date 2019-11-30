Англия: Премьер-лига 2019-2020

Технология взятия ворот определила, что мяч линию не пересек!

Первый тайм

49' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Команда Кристал Пэлас играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О Л - Заха Уилфрид изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч возобновлен

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Тэйлор Чарли получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Тэйлор Чарли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Бёрнли

31' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

30' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

30' Барнс Эшли из команды Бёрнли плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

30' Удар от ворот произведет Бёрнли

29' Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Айю Джордан , обходя своих соперников

27' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ох, нехорошо это выглядит. Дэнн Скотт получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Дэнн Скотт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

18' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Корк Джек не смог попасть в створ ударом издали

11' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Ми Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

5' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Брэйди Роберт из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Бёрнли

2' Удар от ворот произведет Бёрнли

2' Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.