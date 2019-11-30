Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Сент-Мэрис
Уотфорд
0:1
24' ГолСарр Исмаила
35
Беднарек
Ян
26
Фостер
Бен
11
Масина
Адам
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
21 Кико ФеменияПолузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Холебас ХосеПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 КинаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 12
|40
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 8
|29
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|39 - 16
|29
|4.
|Челси
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 21
|20
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|18 - 16
|19
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 12
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Борнмут
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 20
|16
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|15.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 20
|14
|17.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 20
|14
|18.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 26
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 28
|10
|20.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 32
|9
Саутгемптон
71.4% (105)
Ничья
21.1% (31)
Уотфорд
7.5% (11)
2:1 Саутгемптон
32.7% (48)
1:0 Саутгемптон
27.2% (40)
1:1 Ничья
13.6% (20)
2:0 Саутгемптон
8.2% (12)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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