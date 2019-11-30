Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Уотфорд
0'
0:1
24' Гол
Сарр Исмаила
44'
1
Маккарти
Алекс
2
Седрик
Соареш
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
12
Дженепо
Мусса
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
20
Обафеми
Майкл
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
21
Кико
Фемения
29
Капу
Этьен
16
Дюкур
Абдулайе
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
7
Делофеу
Херард
23
Сарр
Исмаила
Саутгемптон
4-4-2
Уотфорд
3-4-1-2

Ход матча

24'
0:1
Сарр Исмаила

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон
Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:4 Челси Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси Эвертон 2:0 Уотфорд
Уотфорд 0:0 Борнмут Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Уотфорд 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 2:2 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 13 1 0 32 - 12 40
2. Лестер Заявка 13 9 2 2 31 - 8 29
3. Манчестер Сити Заявка 14 9 2 3 39 - 16 29
4. Челси Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 5 5 4 24 - 21 20
6. Вулверхэмптон Заявка 13 4 7 2 18 - 16 19
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 4 6 3 16 - 12 18
8. Арсенал Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Бёрнли Заявка 14 5 3 6 20 - 20 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
11. Манчестер Юнайтед Заявка 13 4 5 4 19 - 15 17
12. Борнмут Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
13. Вест Хэм Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
14. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
15. Брайтон Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
16. Астон Вилла Заявка 13 4 2 7 19 - 20 14
17. Эвертон Заявка 13 4 2 7 13 - 20 14
18. Уотфорд 1:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 26 11
19. Норвич Заявка 13 3 1 9 13 - 28 10
20. Саутгемптон 0:1 Заявка 14 2 3 9 13 - 32 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Уотфорд
Саутгемптон
71.4% (105)
Ничья
21.1% (31)
Уотфорд
7.5% (11)
2:1 Саутгемптон
32.7% (48)
1:0 Саутгемптон
27.2% (40)
1:1 Ничья
13.6% (20)
2:0 Саутгемптон
8.2% (12)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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